Мир на пороге Третьей мировой? Мнение известного историка

- Некоторые вещи мы, безусловно, делаем лучше. Но стали ли мы более разумными как политический вид, как своего рода "homo politicus", это уже другой вопрос. Существует тенденция всегда возвращаться к старым моделям поведения. Я думаю, что создание ЕС произошло благодаря урокам, извлеченным из прошлого, что это политическое устройство появилось благодаря урокам, усвоенным из двух мировых войн, и приобрело некое постоянство, которого в противном случае у него не было бы.

Если подумать о Путине - не только о его решении вторгнуться в Украину, но и о его мачистском имидже руководителя, разъезжающего с голым торсом на лошади, - его установки кажутся мне довольно-таки атавистичными.

С другой стороны, посмотрите, сколько европейских государств сейчас возглавляют женщины и сколько стратегий по борьбе с агрессией разработано женщинами. Это говорит о том, что мы изменились.

Я думаю, что Запад сильно изменился, и это относится и к России. Есть много россиян, которые не хотят иметь ничего общего с этой чудовищно рискованной политикой и наглостью Путина. Но, к сожалению, Путин - это человек, который по причинам, вероятно, заложенным в его биографии, культивирует атавистические модели поведения и саморекламу, и это наводит на мысль, что мы ничему не научились.

- Как вы считаете: мы стоим на пороге Третьей мировой войны?

- Конечно же, я надеюсь - как и вы, и все остальные - что это не так. Более того, я считаю, что Путин прекрасно понимает, что это было бы своего рода самоликвидацией. Он должен быть самоубийцей, чтобы прибегнуть к такому варианту.

Многое зависит от того, насколько он иррационален, и согласится ли его окружение с таким решением. Есть много оснований полагать, что система достаточно устойчива для того, чтобы не подвергать себя такому риску. Но точно мы этого не знаем.

Но если мы просто позволим ему продолжать, мы узаконим преступное нарушение им международного права. А, с другой стороны, если мы слишком остро отреагируем, то рискуем усугубить проблему. Но не мы вызвали этот кризис. Поэтому Запад должен тщательно дозировать свои реакции. И я думаю, что, в общем и целом, он так и делает.

- То есть вы полагаете, что окружение Путина может помешать ему нажать на ядерную кнопку?

- Я думаю, многое указывает на то, что Путин сталкивается с сопротивлением в своем окружении. Путин изолирует себя все больше и больше. Поэтому я надеюсь, что в случае дальнейшей эскалации и приказа о применении тактического ядерного оружия, найдутся люди, которые скажут: нет, мы этого не сделаем. Такое уже случалось в прошлом.