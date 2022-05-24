Эклонс на посту министра внутренних дел обещает продолжить работу Голубевой

Эклонс считает, что необходимо развитие общей внутренней безопасности за счет усиления гражданской обороны. В понедельник во время встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем он убедился, что премьер-министр также видит недостатки в системе гражданской обороны и готов направить усилия на укрепление этой сферы.

Фактически в систему гражданской обороны вовлечены все государственные и муниципальные учреждения, и Эклонс видит большие недостатки в деятельности каждого отдельного субъекта. "В некоторых вопросах уже наблюдаются известные кризисы, и на фоне общей угрозы эти недостатки особенно вырисовываются. Например, начинают проявляться недостатки в вопросе украинских беженцев ", - сказал будущий министр.

Эклонс понимает, что будет министром "без денег", поскольку бюджет МВД на этот год уже утвержден, но указывает, что есть и другие инструменты для развития сферы внутренних дел, например, административные, которые стоит направить на "реорганизацию внутренней системы распределения финансирования".

"Скорее, я хотел бы привнести чувство безопасности и стабильности в систему внутренних дел, чтобы мы могли спокойно и четко работать над поставленными задачами", - сказал будущий министр.

Хотя причиной отставки предыдущего министра внутренних дел стали события в связи с советским памятником в Пардаугаве и в будущем ожидается его демонтаж, Эклонс не хочет узко смотреть на данный вопрос. Вместо этого он видит необходимость проведения оценки мер по управлению массовыми мероприятиями и именно по данному вопросу планирует в ближайшие дни встретиться с представителями Государственной полиции и Службы государственной безопасности.

Эклонс хотел бы обсудить с представителями служб недостатки в этой области. У Эклонса уже есть идеи о возможных улучшениях, но сначала он хочет встретиться с представителями упомянутых служб.

"Нужен более своевременный прогноз. Можно вовремя подготовиться, чтобы смягчить последствия таких событий. Полностью предотвратить их практически невозможно, потому что, как мы помним, даже в США произошло вторжение в Капитолий, несмотря на имеющиеся в этой стране ресурсы безопасности", - заявил Эклонс.

Кандидат на пост министра также сообщил, что работу в его бюро продолжат нынешняя начальница бюро Голубевой Дайга Холма и парламентский секретарь Мартиньш Штейнс ("Для развития/За!").

На вопрос, планирует ли он вступить в объединение "Для развития/За!" и баллотироваться на парламентских выборах осенью, Эклонс ответил, что развитие событий в связи с его выдвижением на пост министра было настолько стремительными, что еще не было времени задуматься об этом.

"Я хочу понять, как я себя чувствую и вижу на этом месте, а затем принимать дальнейшие решения. В ближайшие недели, судя по всему, у меня не будет времени на обдумывание всех планов на будущее", - добавил Эклонс.

Уже сообщалось, что "Для развития/За!" приняло решение о выдвижении на вакантную должность министра внутренних дел заместителя главы ГПСС генерала Эклонса.