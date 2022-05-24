Вт, 24.05.2022
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Эклонс на посту министра внутренних дел обещает продолжить работу Голубевой

ФОТО: LETA

Кандидат на должность министра внутренних дел, заместитель начальника Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Кристап Эклонс намерен продолжить дело, начатое его предшественницей Марией Голубевой ("Для развития/За!"), и по мере возможности продвигать собственные инициативы.

Эклонс заявил агентству LETA, что согласился с выдвижением своей кандидатуры на пост министра по ряду причин, в том числе личных. Кроме того, он считает, что необходимо уделять больше внимания безопасности. Регулярно общаясь со своими украинскими коллегами, Эклонс стал еще яснее понимать важность внутренней безопасности в аспекте устойчивости страны.

Эклонс не отрицал, что обдумывал, не сможет ли внести более ценный вклад в развитие системы внутренних дел, оставшись на своей нынешней должности в VUGD "Картина того, что нужно делать и почему это нужно делать, достаточно ясна, но мы постоянно упираемся в тотальную нехватку ресурсов и в какой-то степени ощущаем недостатки в коммуникации с правительством. И это соображение тоже сыграло в пользу решения о необходимости принять этот вызов", - сказал Эклонс.

У VUGD было очень хорошее сотрудничество с предыдущим министром и четкий план с конкретными задачами, но многие из них не были выполнены, например, строительство новых депо. Поэтому приоритетом Эклонса как будущего министра станет продолжение начатого Голубевой дела и, по возможности, продвижение собственных инициатив.

Эклонс считает, что необходимо развитие общей внутренней безопасности за счет усиления гражданской обороны. В понедельник во время встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем он убедился, что премьер-министр также видит недостатки в системе гражданской обороны и готов направить усилия на укрепление этой сферы.

Фактически в систему гражданской обороны вовлечены все государственные и муниципальные учреждения, и Эклонс видит большие недостатки в деятельности каждого отдельного субъекта. "В некоторых вопросах уже наблюдаются известные кризисы, и на фоне общей угрозы эти недостатки особенно вырисовываются. Например, начинают проявляться недостатки в вопросе украинских беженцев ", - сказал будущий министр.

Эклонс понимает, что будет министром "без денег", поскольку бюджет МВД на этот год уже утвержден, но указывает, что есть и другие инструменты для развития сферы внутренних дел, например, административные, которые стоит направить на "реорганизацию внутренней системы распределения финансирования".

"Скорее, я хотел бы привнести чувство безопасности и стабильности в систему внутренних дел, чтобы мы могли спокойно и четко работать над поставленными задачами", - сказал будущий министр.

Хотя причиной отставки предыдущего министра внутренних дел стали события в связи с советским памятником в Пардаугаве и в будущем ожидается его демонтаж, Эклонс не хочет узко смотреть на данный вопрос. Вместо этого он видит необходимость проведения оценки мер по управлению массовыми мероприятиями и именно по данному вопросу планирует в ближайшие дни встретиться с представителями Государственной полиции и Службы государственной безопасности.

Эклонс хотел бы обсудить с представителями служб недостатки в этой области. У Эклонса уже есть идеи о возможных улучшениях, но сначала он хочет встретиться с представителями упомянутых служб.

"Нужен более своевременный прогноз. Можно вовремя подготовиться, чтобы смягчить последствия таких событий. Полностью предотвратить их практически невозможно, потому что, как мы помним, даже в США произошло вторжение в Капитолий, несмотря на имеющиеся в этой стране ресурсы безопасности", - заявил Эклонс.

Кандидат на пост министра также сообщил, что работу в его бюро продолжат нынешняя начальница бюро Голубевой Дайга Холма и парламентский секретарь Мартиньш Штейнс ("Для развития/За!").

На вопрос, планирует ли он вступить в объединение "Для развития/За!" и баллотироваться на парламентских выборах осенью, Эклонс ответил, что развитие событий в связи с его выдвижением на пост министра было настолько стремительными, что еще не было времени задуматься об этом.

"Я хочу понять, как я себя чувствую и вижу на этом месте, а затем принимать дальнейшие решения. В ближайшие недели, судя по всему, у меня не будет времени на обдумывание всех планов на будущее", - добавил Эклонс.

Уже сообщалось, что "Для развития/За!" приняло решение о выдвижении на вакантную должность министра внутренних дел заместителя главы ГПСС генерала Эклонса.

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