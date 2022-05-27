Как подобрать наиболее подходящую тушь для ресниц?

2. Качество и текстура

При покупке туши для ресниц убедитесь, что упаковка не повреждена, так как это может повлиять на срок годности продукта. При попадании кислорода в продукт, меняется его консистенция: тушь быстрее высыхает, образуются мелкие затвердевшие комочки, которые при нанесении могут сбиваться вместе, вызывая слипание ресниц, они также могут попадать в глаза и вызывать раздражение. Текстура должна быть однородной, кремообразной, чтобы тушь легко наносилась на ресницы. Важно помнить, что тушь нужно менять каждые три месяца!

3. Щеточка для туши

Каждая женщина, пользующаяся тушью для ресниц, прежде чем ее купить, должна задать себе вопрос: Какими я хочу видеть свои ресницы после использования туши для ресниц? Добиться результата может помочь выбор соответствующей щеточки:

прямая щеточка - для красиво разделенных и равномерно покрытых ресниц. Более подходит для нанесения продукта даже на самые маленькие ресницы;

щеточка с изгибом - для эффекта больших и изогнутых ресниц;

более густая щеточка - придаст ресницам более выразительный эффект;

более длинные и тонкие щеточки - удлиняют и разделяют ресницы.

Что касается материала щеточки - выбрать ли тушь с силиконовой щеточкой или щеточкой из мягкого эластомерного волокна или какого-то другого материала - дело вкуса.

4. Запах

Качественная тушь для ресниц должна не иметь запаха или иметь слегка сладковатый запах, в зависимости от выбранных производителем ингредиентов. Определенно следует следует избегать использования туши, если заметен неприятный, явный или резкий запах, так как такие продукты могут раздражать глаза и вызывать воспаления.

5. Срок годности

Как и у других косметических продуктов, у туши на упаковке указаны два срока годности: срок годности продукта в закрытой упаковке и после ее открытия. Рекомендуется выбирать продукт, изготовленный в текущем году, с по возможности более длительным сроком годности. Следует помнить, что срок годности тушь для ресниц после ее открытия - сравнительного недолог - от трех до четырех месяцев, и на него влияет манера использования. Продолжительность использования туши для ресниц можно продлить, вынимая щеточку и вставляя ее обратно в тюбик туши вращательными движениями, уменьшая таким образом поступление кислорода в продукту. Если во время использования туши щеточку вынимать и вставлять обратно по нескольку раз, она быстрее высохнет.

В косметичке могут находиться несколько видов туши для ресниц, каждая - для определенных потребностей. Иногда, для получения желаемого эффекта, можно использовать несколько видов туши одновременно. Если используется несколько тушей, важно не медлить в нанесении продуктов, чтобы нижний слой не успел полностью высохнуть на ресницах до нанесения следующего слоя.