Ср, 25.05.2022
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Кристап Зутис, боксер

Минздрав хочет увеличить продолжительность жизни жителей Латвии

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Во вторник правительство одобрило основные принципы политики общественного здравоохранения на 2021-2027 годы, разработанные Министерством здравоохранения, которые направлены на улучшение здоровья населения Латвии путем увеличения продолжительности жизни в хорошем состоянии здоровья, предотвращения преждевременной смертности и сокращения неравенства в сфере здравоохранения.

Планируется, что к 2027 году количество лет здоровой жизни для женщин в Латвии увеличится на три года, а для мужчин - на четыре, составив 57 и 55 лет соответственно.

Также планируется на 15% сократить показатель потенциально потерянных лет жизни - до 5700 на 100 000 жителей, и увеличить среднюю продолжительность жизни новорожденных на 1,8 года для мужчин и на 1,2 года для женщин.

Для достижения целей политики в области общественного здравоохранения Минздрав планирует обеспечить населению возможность сохранения и улучшения своего здоровья за счет снижения факторов риска неинфекционных заболеваний и негативного воздействия травм, параллельно осуществляя мероприятия по укреплению здоровья и профилактике заболеваний путем создания здоровой и безопасной среды для жизни и труда.

План направлен на снижение рисков распространения инфекционных заболеваний и их воздействия на общественное здоровье, повышение доступности ориентированной на нужды людей комплексной медицинской помощи, а также обеспечение долгосрочного и устойчивого здравоохранения путем оптимизации управления и содействия эффективному использованию ресурсов здравоохранения.

Методическими указаниями также предусмотрено увеличение доли трудоустроенных в отрасли врачей для оказания оплачиваемых государством медицинских услуг, сбалансированная смена поколений врачей, возможность профессионального развития для врачей.

Также в основных принципах изложены ключевые приоритеты на следующие семь лет, направленные как на защиту здоровья человека, так и на то, чтобы помочь человеку жить дольше, сохраняя хорошее состояние здоровья.

Определены приоритетные направления здравоохранения, такие как сердечно-сосудистые заболевания, онкология, психическое здоровье, здоровье матери и ребенка, редкие заболевания, паллиативная помощь и медицинская реабилитация.

Финансирование, необходимое для реализации основных принципов здравоохранения до 2027 года, помимо обеспечения основных функций, ориентировочно рассчитано в размере 950, 45 млн евро по сравнению с предусмотренным в законе "О среднесрочных рамках бюджета на 2022, 2023 и 2024 годы", и в 2027 году составит 6% ВВП.

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