Ср, 25.05.2022
Мы ожидаем, что первые вагоны в разобранном виде будут здесь, в Латвии, в конце июня, начале июля. Талис Линкайтс, министр сообщения
Талис Линкайтс, министр сообщения
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  • Победители "Евровидения" выставили на аукцион легендарную розовую панаму

Видео ⟩ Победители "Евровидения" выставили на аукцион легендарную розовую панаму

Победители "Евровидения 2022" Kalush Orchestra ФОТО: SCANPIX

Лидер украинской группы Kalush Orchestra Олег Псюк выставил на аукцион знаменитую розовую панаму, в которой выиграл песенный конкурс Евровидение, передает "Медуза" со ссылкой на Страна.UA.

Ранее группа объявила, что продаст кубок победителя в виде стеклянного микрофона. Мы писали об этом здесь. Все вырученные средства планируется передать на помощь армии Украины.

Чтобы принять участие в розыгрыше панамы нужно пожертвовать 5 евро. Победитель аукциона будет случайно выбран из списка всех жертвователей.

Что касается кубка победителя "Евровидения", там правила немного другие - пожертвование нужно сделать в криптовалюте, кубок получит автор самого большого "доната".

Аукцион будет закрыт в 19:00 в субботу, 28 мая.

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