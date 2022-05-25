Видео ⟩ Победители "Евровидения" выставили на аукцион легендарную розовую панаму

Ранее группа объявила, что продаст кубок победителя в виде стеклянного микрофона. Мы писали об этом здесь. Все вырученные средства планируется передать на помощь армии Украины.

Чтобы принять участие в розыгрыше панамы нужно пожертвовать 5 евро. Победитель аукциона будет случайно выбран из списка всех жертвователей.

Что касается кубка победителя "Евровидения", там правила немного другие - пожертвование нужно сделать в криптовалюте, кубок получит автор самого большого "доната".

Аукцион будет закрыт в 19:00 в субботу, 28 мая.