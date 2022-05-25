Депутат Сейма Регина Лочмеле получила предупреждение за нарушение кодекса этики

Комиссия установила, что Лочмеле нарушила пункты 4, 5, 6, 8 и 20 Кодекса этики депутатов Сейма. Они предусматривают, что депутат добросовестно соблюдает обязательство, выраженное в торжественном обещании депутата Сейма, уважает и всегда соблюдает Конституцию, Регламент Сейма и другие нормативные акты, а также несет моральную ответственность за свои действия (выступления, голоса) и не может прикрываться правительством или давлением со стороны других с целью оправдать голосование против их совести. Депутат признает свои ошибки и пытается их исправить.
Кодекс этики также гласит, что участник не должен использовать какие-либо заявления или поддерживать такие действия, которые могут быть истолкованы как подстрекательство к совершению преступления. В личной жизни депутат не должен совершать ничего, что подорвало бы престиж Сейма или вызвало бы сомнения в его способности добросовестно выполнять обязанности депутата.
По сообщению пресс-службы, Мандатная комиссия направит решение комиссии депутату Лочмеле.
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