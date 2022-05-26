Чт, 26.05.2022
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Кристап Зутис, боксер

В Сейме состоится голосование за кандидатуры новых министров

Голосование в Сейме ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Сегодня в Сейме планируется проголосовать за кандидата на должность министра экономики Илзе Индриксоне (Национальное объединение) и выдвинутого "Для развития/За!" кандидата на должность министра внутренних дел Кристапа Эклонса.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш ранее заявил, что оба кандидата пользуются полной поддержкой коалиции.

Индриксоне сказала агентству LETA, что на должности министра будет продвигать использование латвийских возобновляемых источников энергии и привлекать инвестиции.

Эклонс сообщил агентству LETA, что, став министром внутренних дел, будет по мере возможности продолжать инициативы своей предшественницы Марии Голубевой. Кандидат считает необходимым развитие общей внутренней безопасности за счет усиления гражданской обороны.

Должности министров внутренних дел и экономики стали вакантными после того, как их пришлось оставить Голубевой и бывшему министру экономики Янису Витенбергсу.

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