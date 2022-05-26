Наргиз Закировой запретили въезд в Россию на 50 лет

Копию документа опубликовало издание StarHit.ru.

Юрист пояснил, что документ вручили Наргиз Закировой 24 мая в аэропорту Домодедово, куда она прилетела из Узбекистана. После этого, как пишет со ссылкой на адвоката Daily Storm, артистка вернулась в Узбекистан.

Адвокат Бахром Исмаилов указывает, что причиной запрета на въезд в РФ могли стать антивоенные публикации Наргиз в соцсетях. Напомним, что певица активно высказывается против войны России против Украины.

Сама Закирова никак эти новости пока не прокомментировала. В офисе продюсера Виктора Дробыша сообщения о задержании певицы в аэропорту Домодедово назвали "неправдой" и заявили, что она сейчас находится на родине, в Узбекистане, и "занимается своими делами".