Чт, 26.05.2022
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Наргиз Закировой запретили въезд в Россию на 50 лет

Наргиз Закирова ФОТО: скриншот видео

ФСБ России запретила певице Наргиз Закировой въезд в страну на 50 лет. Об этом пишет "Медуза" со ссылкой на адвоката Бахрома Исмаилова. 

Копию документа опубликовало издание StarHit.ru.

Юрист пояснил, что документ вручили Наргиз Закировой 24 мая в аэропорту Домодедово, куда она прилетела из Узбекистана. После этого, как пишет со ссылкой на адвоката Daily Storm, артистка вернулась в Узбекистан.

Адвокат Бахром Исмаилов указывает, что причиной запрета на въезд в РФ могли стать антивоенные публикации Наргиз в соцсетях. Напомним, что певица активно высказывается против войны России против Украины.

Сама Закирова никак эти новости пока не прокомментировала. В офисе продюсера Виктора Дробыша сообщения о задержании певицы в аэропорту Домодедово назвали "неправдой" и заявили, что она сейчас находится на родине, в Узбекистане, и "занимается своими делами".

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