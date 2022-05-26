Дмитрий Певцов об абортах: "Женщина не имеет право принимать такое решение"

Дмитрий Певцов считает, что принятие этого решения не должно оставаться за женщиной.

"Мы, налогоплательщики, платим за то, чтобы женщины делали себе аборты. Это просто детоубийство [...]. Это не их право точно абсолютно. Нужно рожать всегда обязательно. Женщина не имеет права принимать такое решение, потому что дети даются от Господа. Если она сделает аборт, то может навсегда лишиться возможности рожать детей. Это преступление, которое в любом случае будет наказано", - сказал актер.

Обсуждать возможность проведения аборта, по его мнению, можно лишь в случае угрозы для жизни женщины. Изнасилование он не считает причиной для аборта. По мнению Певцова, это лишь испытание для женщины.

Портал Spletnik.ru указывает, что по российским законам сейчас можно сделать аборт по желанию на сроке до 12 недель. На более поздних сроках, до 22 недель, аборт можно сделать по социальным показаниям (в случае изнасилования), по медицинским показаниям прервать беременность можно на любом сроке.

На высказывание актера отреагировала журналист Ирина Шихман. Она напомнила, что в Туркменистане вне закона маникюр, татуаж, окрашивание волос, имплантаты и филлеры. Сегодня на улицах Туркменистана полиция контролирует внешность женщин и выписывает штрафы, если они не соответствуют стандартам "естественной" красоты.

"Думаете, это восточная экзотика и в цивилизованных странах такое невозможно? Все не так однозначно. Вот в штате Оклахома сейчас запретили аборты. Прерывать беременность можно, только если она грозит жизни или является результатом изнасилования.

А актер Дмитрий Певцов вчера предложил запретить аборты в России. Он сказал, что женщина не имеет права принимать такое решение, даже если зачатие - результат изнасилования.

Как вы думаете, кто быстрее догонит Туркменистан - США или Россия?" - спросила она подписчиков.

Видео: Интервью с Дмитрием Певцовым