Президент Польши: Россия должна уйти с оккупированных территорий и вернуть Украине Крым

Дуда в интервью Польскому телевидению заявил, что нужно соблюдать международные правовые стандарты.

"Это означает, что Украине нужно вернуться к своим международно признанным границам, а Россия должна уйти со всех оккупированных ею территорий", - сообщил Дуда.

"Таким образом, России нужно отдать Донецкую область и Крымский полуостров", - указал Дуда, добавив, что "Россия жестко захватила эти территории, нарушив все правила".

Дуда в интервью также сказал, что страны должны уважать правила, на которые согласились, например, устав ООН.

Он отметил, что в случае, "если бы международные права не относились на империи", то такой сценарий фактически означал бы, что правил нет вообще, что закончилось бы плохо.

"Международный порядок должен основываться на правах, так как международные права гарантируют мир. Если это будет соблюдено, то будет мир", - отметил президент Польши.