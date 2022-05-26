МИД открывает сезон летних отпусков. Какие рекомендации стоит учесть?

Третья рекомендация - оформить перед поездкой европейскую карту медицинского страхования, а также приобрести полис частного страхования путешествий на случай непредвиденных изменений в поездке из-за болезни, травмы и т.п.

"Часто в таких случаях люди обращаются к нам за помощью, но я хотела бы подчеркнуть, что латвийские представительства за границей не могут помочь в оплате счетов, проездных билетов или гостиниц. Мы можем помочь людям связаться с родственниками, но такие риски необходимо учитывать заранее", - подчеркнула директор консульского департамента.

Кроме того, стоит помнить о безопасности документов и не терять бдительности в многолюдных местах, где часто действуют карманные воры. Лучше не хранить документы и кошелек в одном месте, а также хранить копии документов в электронном или бумажном виде, так как это поможет значительно быстрее оформить временный документ в случае утери.

Настоятельно рекомендуется перед выездом проверить требования для въезда в страну, что особенно касается транзитных стран.

Не следует забывать и о том, что, хотя в Латвии ограничения в связи с Covid-19 сняты, за границей ситуация может быть иной. Есть страны, где все еще требуется сертификат Covid-19, поэтому этот аспект следует проверить перед поездкой.

Еще одна рекомендация - выбрать безопасное направление, что особенно важно в нынешних условиях глобальных рисков безопасности.

"Мы заметили, что несколько туристических компаний в последнее время активно предлагают поездки на Северный Кипр. Тем не менее, мы настоятельно рекомендуем подумать, стоит ли отправляться в такую поездку, так как наши возможности по оказанию консульской помощи гражданам Латвии, прибывающим на Северный Кипр, достаточно ограничены", - сказала Силиня, напомнив, что МИД в настоящее время настоятельно не рекомендует отправляться также в Россию и Белоруссию.

При выборе пункта назначения МИД советует ознакомиться с предупреждениями о поездках, опубликованными на веб-сайте министерства.

Еще одна рекомендация - зарегистрировать свою поездку в консульском регистре, когда гражданин Латвии выезжает за границу на короткий срок до трех месяцев. Регистрация будет полезна в случае, если за границей наступит какой-либо кризис - стихийное бедствие, теракт или что-то еще - чтобы у МИД была возможность связаться с гражданами.

Говоря о трудоустройстве за границей, директор департамента отметила, что этот аспект очень актуален и связан со случаями нелегального трудоустройства, когда уехавшие на заработки становятся жертвами торговли людьми. Кроме того, в поле зрения МИД попадает относительно большое количество случаев, когда вознаграждение предлагается за перевозку наркотиков, и в результате люди оказываются под стражей за границей.

МИД призывает запомнить круглосуточный дежурный телефон +371 26337711, по которому в любое время суток можно связаться с дежурным консульского отдела, если гражданин Латвии находится за границей в чрезвычайной ситуации.