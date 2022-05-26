Чт, 26.05.2022
Мы ожидаем, что первые вагоны в разобранном виде будут здесь, в Латвии, в конце июня, начале июля. Талис Линкайтс, министр сообщения
Талис Линкайтс, министр сообщения

МИД открывает сезон летних отпусков. Какие рекомендации стоит учесть?

Люди в аэропорту "Рига" ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Министерство иностранных дел (МИД) начинает сезон летнего активного отдыха и путешествий информационной кампанией "Летним путешествиям быть", сообщил сегодня на пресс-конференции государственный секретарь МИД Андрис Пелшс.

Он отметил, что название кампании подразумевает отмену коронавирусных ограничений в Латвии в других странах мира, хотя и не во всех. МИД по-прежнему рекомендует путешествовать осмотрительно и, прежде чем отправляться в путь, убедиться в безопасности - своей и своих попутчиков - следуя простым правилам, чтобы избежать неприятных ситуаций за границей.

Директор консульского департамента МИД Агнесе Салиня сообщила, что кампания включает в себя восемь тематических визуальных материалов и анимационных видеороликов с рекомендациями по планированию путешествий и описанием возможных рисков во время поездки. Во время кампании материалы будут демонстрироваться в Рижском аэропорту, на Рижском международном автовокзале и в пассажирских поездах, а также будут доступны на страницах партнеров в социальных сетях.

Представляя рекомендации МИД, Салиня указала, что, во-первых, следует своевременно проверить срок действия удостоверяющего личность документа.

Она напомнила, что по странам Европы и Грузии граждане Латвии могут путешествовать с паспортом или ID-картой, а неграждане Латвии - только с паспортом.

Также необходимо проверить срок действия своего документа в связи с тем, что по странам Европы можно путешествовать вплоть до истечения срока его действия, в то время как на момент выезда за пределы государств-членов Европейского союза документ должен быть действителен еще не менее трех месяцев.

Третья рекомендация - оформить перед поездкой европейскую карту медицинского страхования, а также приобрести полис частного страхования путешествий на случай непредвиденных изменений в поездке из-за болезни, травмы и т.п.

"Часто в таких случаях люди обращаются к нам за помощью, но я хотела бы подчеркнуть, что латвийские представительства за границей не могут помочь в оплате счетов, проездных билетов или гостиниц. Мы можем помочь людям связаться с родственниками, но такие риски необходимо учитывать заранее", - подчеркнула директор консульского департамента.

Кроме того, стоит помнить о безопасности документов и не терять бдительности в многолюдных местах, где часто действуют карманные воры. Лучше не хранить документы и кошелек в одном месте, а также хранить копии документов в электронном или бумажном виде, так как это поможет значительно быстрее оформить временный документ в случае утери.

Настоятельно рекомендуется перед выездом проверить требования для въезда в страну, что особенно касается транзитных стран.

Не следует забывать и о том, что, хотя в Латвии ограничения в связи с Covid-19 сняты, за границей ситуация может быть иной. Есть страны, где все еще требуется сертификат Covid-19, поэтому этот аспект следует проверить перед поездкой.

Еще одна рекомендация - выбрать безопасное направление, что особенно важно в нынешних условиях глобальных рисков безопасности.

"Мы заметили, что несколько туристических компаний в последнее время активно предлагают поездки на Северный Кипр. Тем не менее, мы настоятельно рекомендуем подумать, стоит ли отправляться в такую поездку, так как наши возможности по оказанию консульской помощи гражданам Латвии, прибывающим на Северный Кипр, достаточно ограничены", - сказала Силиня, напомнив, что МИД в настоящее время настоятельно не рекомендует отправляться также в Россию и Белоруссию.

При выборе пункта назначения МИД советует ознакомиться с предупреждениями о поездках, опубликованными на веб-сайте министерства.

Еще одна рекомендация - зарегистрировать свою поездку в консульском регистре, когда гражданин Латвии выезжает за границу на короткий срок до трех месяцев. Регистрация будет полезна в случае, если за границей наступит какой-либо кризис - стихийное бедствие, теракт или что-то еще - чтобы у МИД была возможность связаться с гражданами.

Говоря о трудоустройстве за границей, директор департамента отметила, что этот аспект очень актуален и связан со случаями нелегального трудоустройства, когда уехавшие на заработки становятся жертвами торговли людьми. Кроме того, в поле зрения МИД попадает относительно большое количество случаев, когда вознаграждение предлагается за перевозку наркотиков, и в результате люди оказываются под стражей за границей.

МИД призывает запомнить круглосуточный дежурный телефон +371 26337711, по которому в любое время суток можно связаться с дежурным консульского отдела, если гражданин Латвии находится за границей в чрезвычайной ситуации.

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