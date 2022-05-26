На стену дома на улице Авоту, в Риге, несогласованно нанесли граффити

По словам представителя компании, в субботу вечером около 22:00 один из жильцов дома заметил четырех человек, которые с помощью подъемника несогласованно разрисовали стену дома.

В Рижскую городскую полицию передана фотография с номерами арендованного подъемника, использовавшегося для покраски, сделанная очевидцем.

При этом собственники квартир, не планируют оставлять созданное "произведение искусства", и в настоящее время рассматривают предложения и идеи художников, а также предложения по размещению рекламы.

На приглашение уже откликнулась группа студентов и выпускников Академии художеств, изъявивших желание разработать художественное произведение и подготовить свои изобразительные идеи. "В случае, если будет принято решение о создании нового произведения искусства, варианты также будут представлены на суд жителей микрорайона", - отмечает представитель обслуживающей компании.