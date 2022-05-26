Чт, 26.05.2022
Бриедис из той части общества, которая не знает, кто убивал людей в Буче. Мнение его тренера... Это абсолютно неприемлемо для меня. Это моя главная претензия, потому что он всегда позиционировал себя как патриот. Кристап Зутис, боксер
Кристап Зутис, боксер

На стену дома на улице Авоту, в Риге, несогласованно нанесли граффити

Разрисованная стена дома ФОТО: Jānis Marhiļevičs/TVNET

Вечером в субботу, 21 мая, неизвестные нанесли граффити на здание в Риге на улице Авоту. О случившемся сообщил представитель обслуживающей компании Property Care Services.

По словам представителя компании, в субботу вечером около 22:00 один из жильцов дома заметил четырех человек, которые с помощью подъемника несогласованно разрисовали стену дома.

В Рижскую городскую полицию передана фотография с номерами арендованного подъемника, использовавшегося для покраски, сделанная очевидцем.

При этом собственники квартир, не планируют оставлять созданное "произведение искусства", и в настоящее время рассматривают предложения и идеи художников, а также предложения по размещению рекламы.

На приглашение уже откликнулась группа студентов и выпускников Академии художеств, изъявивших желание разработать художественное произведение и подготовить свои изобразительные идеи. "В случае, если будет принято решение о создании нового произведения искусства, варианты также будут представлены на суд жителей микрорайона", - отмечает представитель обслуживающей компании.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Последние новости

НАВЕРХ
Back