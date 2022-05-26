Борданс: со сменой названия улицы Маскавас спешить нельзя

Как сообщил агентству LETA пресс-секретарь министра Андрис Витенбургс, Борданс сегодня встречался с директором VVC Марисом Балтиньшем, подчеркнув, что в вопросе о смене названия улицы Маскавас нет места ни для спешки, ни для бюрократии и формализма.

Министр выразил уверенность в том, что сотрудничество между ответственными органами поможет найти подходящее решение в новой геополитической ситуации.

Как указал Борданс, нельзя отрицать, что исторические события повлияли на топонимы на территории Латвии. По его мнению, если бы 17 июня 1940 года Латвия не была оккупирована и не провела 50 лет в составе СССР, то эта улица сегодня называлась бы улицей Латгалес, потому что именно во время оккупации было восстановлено название этой улицы времен царской России - Маскавас. Теперь же нужно принять во внимание, что сегодня в Риге уже есть улица Латгалес.

Как подчеркнул глава Минюста, если Латвия хочет укреплять основы государства, сохранять и развивать свою идентичность в европейской культуре, необходимо формировать свое культурное пространство в соответствии со своими ценностями и с учетом изменений геополитической ситуации.

Также министр напомнил, что в 2016 году Рижская дума, которую тогда возглавляло "Согласие", приняла решение о присвоении названия аллеи Валентина Пикуля и тропы Валентина Пикуля участку одной из улиц и пешеходной дорожке. Директор ЦГЯ призвал тогдашнего министра охраны среды и регионального развития Каспара Герхардса отменить это решение, но ответа от министерства не поступило до сих пор.

Как подчеркнул Борданс, не секрет, что Пикуль в своем творчестве прославлял русский империализм.

Министр надеется, что, с учетом смены политического руководства, Рижская дума прислушается к призыву ЦГЯ и переименует эти улицу и тропу.