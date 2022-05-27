Энергетический кризис: как разные страны справляются с ростом цен

Италия

Италия объявила о субсидиях на топливо в размере 14 млрд евро (12 млрд фунтов). План состоит в том, чтобы позволить семьям сохранить свои счета за топливо на уровне 2021 года, а также стимулировать домохозяйства к переходу на электромобили и возобновляемые источники энергии.

В последние несколько месяцев цены на энергоносители в Европе росли ФОТО: Getty Images

Другие меры включают единовременную выплату в размере 200 евро людям, зарабатывающим 35 тыс. евро в год или меньше, и налоговый кредит в размере 20% для всех энергоемких компаний, цены на энергию для которых выросли на 30%.

Чтобы помочь финансировать эти меры, повышаются налоги для энергетических компаний, прибыль которых увеличилась в результате более высоких цен на топливо.

В целом Италия рассчитывает потратить около 35 млрд евро на меры по защите потребителей.

Испания

Испания снизила НДС на счета за электроэнергию с 21% до 10%. Также временно снижен специальный налог на электроэнергию с 7% до 0,5%.

Чтобы оплатить эти льготы, Испания ввела налог на непредвиденные расходы для энергетических компаний, чтобы привлечь 3 млрд евро.

В апреле Еврокомиссия согласовала потолок цен на газ в Португалии и Испании - в среднем на уровне 50 евро за мегаватт-час.

Ограничение цен будет действовать в течение одного года и направлено на сокращение вдвое счетов за газ для 40% клиентов в двух странах.

Ожидается, что в совокупности эти меры обойдутся Испании примерно в 21 млрд евро.

Франция

В январе французское правительство вынудило государственного поставщика энергии Électricité de France (EDF) ограничить рост оптовых цен до 4% в течение года, что стоило компании 8,4 млрд евро.

Во Франции в марте прошли массовые протесты против роста цен на бензин ФОТО: Getty Images

В прошлом году Франция уже объявила о единовременном платеже в размере 100 евро 5,8 млн домохозяйств, получающих энергетические ваучеры. С тех пор правительство также снизило налоги на электроэнергию.

По оценкам брюссельского аналитического центра Bruegel, Франция потратит 38 млрд евро на поддержку людей в условиях кризиса стоимости жизни.

Германия

Согласно агентству Рейтер, немцы платят за электроэнергию больше, чем любая другая страна в ЕС, тем не менее 4,2 млн немецких домохозяйств увидят, что в 2022 году их счета за газ выросли в среднем на 62,3%.

Электростанция Йеншвальде в Германии, работающая на буром угле - один из крупнейших источников выбросов CO2 в Европе ФОТО: Getty Images

Правительство уже ввело субсидии для домохозяйств с низкими доходами и теперь тратит дополнительные 15 млрд евро на топливные субсидии, снижая налоги на бензин и дизельное топливо, предоставляя людям единовременные выплаты в размере 300 евро, а также дополнительные выплаты на содержание детей и скидки на проезд в общественном транспорте.

Ожидается, что общая стоимость этих мер составит около 30 млрд евро.

Нидерланды

Правительство Нидерландов потратило 2,7 млрд евро на снижение налогов на энергию, используемую предприятиями и домашними хозяйствами, и планирует направить 150 млн евро на поддержку наиболее уязвимых домохозяйств. Оно также снизило пошлины на бензин и дизельное топливо на 21% до конца года.