На место Жириновского ЛДПР выбрала депутата Слуцкого. Чем он прославился
На внеочередном съезде ЛДПР новым председателем партии был избран Леонид Слуцкий. Он был единственным выдвинутым кандидатом.
На внеочередном съезде ЛДПР новым председателем партии был избран Леонид Слуцкий. Он был единственным выдвинутым кандидатом.
"86 бюллетеней, все за", - цитирует Интерфакс члена счетной комиссии Ярослав Нилов.
Сам Слуцкий отметил, что стратегия партии "будет как-то модифицироваться, будет возрастать в сторону людей, решения задач, которые стоят на земле, укрепления нашей социальной политики".
В середине мая Слуцкий официально стал руководителем фракции ЛДПР в Госдуме. Обязанности главы фракции он исполнял после того, как 4 апреля после продолжительной болезни умер Владимир Жириновский. Тогда партия решила, что отложит все кадровые решения до тех пор, пока со смерти Жириновского не пройдет 40 дней.
Леониду Слуцкому 54 года. В 1990-х он работал советником мэра Москвы Юрия Лужкова. Замом Лужкова тогда был Владимир Ресин. СМИ неоднократно писали о близких отношениях Слуцкого и Ресина, которые даже породили слухи о том, что Слуцкий - его внебрачный сын.
Впервые Слуцкий избрался в Думу еще в 1999 году в составе "Блока Жириновского" и с тех пор работал во всех созывах нижней палаты парламента. С 2000 году Слуцкий был замруководителя российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Работать в ПАСЕ он продолжал до выхода России из Совета Европы в марте 2022 года.
Благодаря работе в ПАСЕ Слуцкий регулярно ездил за рубеж. Там он завел близкое знакомство и даже дружбу со многими иностранными политиками, например, князем Монако Альбером II и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Слуцкий долгое время отвечал за организацию приезда иностранных делегаций в Россию. Он привозил западных праламентариев в аннексированный Крым. Слуцкий возглавлял миссию наблюдателей Госдумы на "референдуме", по итогам которого полуостров вошел в состав России, и был одним из первых, кто попал под западные санкции.
В 2016 году Слуцкий возглавил влиятельный думский комитет по международным делам - его кандидатуру на встрече с Владимиром Путиным лично лоббировал Жириновский, хотя на пост претендовала и "Единая Россия". Его кандидатуру тогда поддержал даже многолетний оппонент Жириновского, глава КПРФ Геннадий Зюганов.
У Слуцкого прочные отношения с Русской православной церковью. В 2018 году патриарх Кирилл лично наградил его орденом Святого благоверного князя Даниила Московского. Слуцкий регулярно участвует в восстановлении старых и открытии новых храмов.
В 2018 году журналистки Екатерина Котрикадзе, Дарья Жук и Фарида Рустамова обвинили Слуцкого в сексуальных домогательствах.
Слуцкий эти обвинения отрицал, а думская комиссия по этике не нашла в его действиях нарушений этических норм. После этого ряд российских СМИ объявили бойкот Слуцкому и комиссии по этике, а некоторые - и всей Госдуме. Фактически скандал никак не повлиял на его карьеру.
В 2018-2019 годах году Алексей Навальный выпускал расследования о Слуцком - в нем утверждалось, что депутат фактически владеет незадекларированной недвижимостью и автомобилями, стоимость которых превышает его официальный доход. Кроме того, оппозиционер заявил, что его структуры нашли у депутата более 800 неоплаченных штрафов за нарушения правил дорожного движения.
А "Радио Свобода" (признана СМИ, выполняющим функции иностранного агента) в сентябре прошлого года обнаружило аккаунт дочери Слуцкого в "Тик-токе", из которого следовало, что семья депутата пользуется элитной недвижимостью в Турции.
Слуцкий после начала войны с Украиной входил в состав российской делегации на российско-украинских переговорах. Последняя встреча двух делегаций состоялась в Стамбуле в конце марта, после этого переговоры фактически не ведутся.
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