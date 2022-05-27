SEB предупреждает о фальшивых страницах банка

Они отображаются при вводе поискового запроса "seb ibanka" в систему Google.

Начальник службы безопасности SEB banka Марцис Пелцис отмечает, что клиенты всегда должны внимательно проверять адрес страницы, прежде чем вводить свои данные и подтверждать что-либо средствами авторизации.

Самый безопасный способ подключения к интернет-банку - ввести адрес ibanka.lv или воспользоваться кнопкой "Интернет-банк" на сайте банка www.seb.lv.

Уже сообщалось, что с апреля в Государственную полицию обращались десятки жителей, у которых были похищены деньги посредством поддельного интернет-банка Luminor, сообщили в полиции.