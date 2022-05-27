Пт, 27.05.2022
Уже сейчас президент РФ Владимир Путин провалил все свои стратегические цели. Захват Россией всей Украины сегодня еще менее реален, чем в начале войн. Олаф Шольц, канцлер Германии
Олаф Шольц, канцлер Германии

SEB предупреждает о фальшивых страницах банка

Банк SEB. ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Мошенники создали поддельные страницы интернет-банкинга SEB banka, сообщили агентству LETA в банке.

Они отображаются при вводе поискового запроса "seb ibanka" в систему Google.

Начальник службы безопасности SEB banka Марцис Пелцис отмечает, что клиенты всегда должны внимательно проверять адрес страницы, прежде чем вводить свои данные и подтверждать что-либо средствами авторизации.

Самый безопасный способ подключения к интернет-банку - ввести адрес ibanka.lv или воспользоваться кнопкой "Интернет-банк" на сайте банка www.seb.lv.

Уже сообщалось, что с апреля в Государственную полицию обращались десятки жителей, у которых были похищены деньги посредством поддельного интернет-банка Luminor, сообщили в полиции.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Последние новости

НАВЕРХ
Back