Порошенко дважды попытался уехать из Украины в Польшу

Петр Порошенко собирался покинуть Украину на своем автомобиле Range Rover, сообщает погранохрана.

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" в Верховной Раде Украины Ирина Геращенко сообщила в субботу в Facebook, что председатель партии Порошенко ехал в командировку: он должен был принять участие в Парламентской ассамблее НАТО в Вильнюсе.

Геращенко сообщила, что Порошенко находится в составе официальной делегации Верховной Рады для участия в сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Вильнюсе. Соответствующее распоряжение о командировках было подписано председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком.

"Вчера Порошенко не пропустили через границу без объяснения причин. Пограничники на пропускном пункте несли какую-то чушь о "липовом или отозванном приказе", хотя все остальные депутаты (...) покинули страну без проблем", - говорится в заявлении Геращенко.

В субботу, 28 мая, Порошенко снова выехать через тот же погранпункт - но снова неудачно, сообщает "Медуза". Очевидцы заявляют, что Порошенко "выехал на встречку, чтобы объехать очередь и был остановлен патрульными". Партия Порошенко "Евросолидарность" назвала не пропуск своего лидера через границу "позорной историей по заказу действующей власти".

После окончания президентского срока Порошенко на него завели уголовное дело. Прокуратура утверждает, что бывший президент был замешан в продаже угля, которая приносила пользу поддерживаемым Россией "народным республикам" на востоке Украины в 2014 и 2015 годах.

Арестованный депутат Виктор Медведчук также дал показания о закупке Украиной в 2014-2015 годах угля на оккупированных территориях Донбасса и роли в этом пятого президента Петра Порошенко.

В свою очередь партия "Европейская солидарность" призывает не доверять показаниям Виктора Медведчука против Петра Порошенко.