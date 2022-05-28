Фото ⟩ Открытие Riga Fashion Week и показ цифровой коллекции Pushka School

Галерея: Стиль гостей первого дня RFW

Открытие 34-й сессии Недели моды ознаменовалась показом цифровой коллекции одежды от 3D-модельеров из Украины, студентов школы цифровой моды Pushka Digital Fashion School.

Галерея: Открытие RFW и показ цифровой коллекции Pushka School

В основе драматургии цифрового показа в рамках RFW - мир в Украине. Дигитальный показ проходит в пшеничном поле под открытым небом. Голубое небо и золотистое поле - воссоздание украинского флага Украины, что является основным символом государства. Футуристические конструкции, сопровождающие показ, - дополненная реальность, которая формирует новое восприятие действительности. Гости презентации смогут буквально "переместиться" в будущее, вблизи разглядеть детали нарядов, а после виртуального показа - посмотреть выставку 3D-коллекции.

Посмотреть виртуальный показ и выставку смогут все желающие в т/ц Spice 28 и 29 мая с 12:00-17:00 (около информационного пункта на первом этаже торгового центра).

Помимо этого - коллаборации молодых модельеров, эксклюзивные показы фильмов о моде, тематические afterparty и авторские презентации - все это лишь малая часть программы RFW. На главном подиуме Hanzas Perons свои коллекции покажут Anna Led, Narсiss, Natalija Jansone, Selina Keer, Volga Vintage.

Приглашенные гость грядущей модной сессии - бренд из Узбекистана Moel Bosh и эстонская марка Ivo Nikkolo. Детская мода будет представлена брендами Rock and Mouse, Paade Mode и Pafingo. Отдельного внимания заслуживают тематические презентации в первые дни RFW - презентация утонченной марки Saint Key, свободолюбивой - QooQoo, а также совместная презентация дизайнерского бренда Iveta Vecmane и марки украшений VERBA by Anna Faninga, которая представит новую коллекцию из серебра и красного органического стекла.

В свою очередь бренды Amelii и Dobrzanska презентуют свои коллекции платьев в роскошных интерьерах отеля Grand Hotel Kempinski Riga.