Сб, 28.05.2022
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Артем Липин, журналист

Фото ⟩ Открытие Riga Fashion Week и показ цифровой коллекции Pushka School

ФОТО: Пресс-фото

Вчера, 27 мая, стартовала Riga Fashion Week, которая будет проходить до 2 июня. В период модной сессии будут представлены коллекции более 15 ведущих дизайнеров Латвии, в том числе детской одежды. Международный статус событию придает участие бренда из Узбекистана Moel Bosh и эстонской марки Ivo Nikkolo. Кроме этого, в рамках RFW, впервые в Балтии, состоится показ цифровой коллекции одежды, созданной украинскими 3D-модельерами.

Галерея: Стиль гостей первого дня RFW 

Открытие 34-й сессии Недели моды ознаменовалась показом цифровой коллекции одежды от 3D-модельеров из Украины, студентов школы цифровой моды Pushka Digital Fashion School.

Галерея: Открытие RFW и показ цифровой коллекции Pushka School

В основе драматургии цифрового показа в рамках RFW - мир в Украине. Дигитальный показ проходит в пшеничном поле под открытым небом. Голубое небо и золотистое поле - воссоздание украинского флага Украины, что является основным символом государства. Футуристические конструкции, сопровождающие показ, - дополненная реальность, которая формирует новое восприятие действительности. Гости презентации смогут буквально "переместиться" в будущее, вблизи разглядеть детали нарядов, а после виртуального показа - посмотреть выставку 3D-коллекции.

Посмотреть виртуальный показ и выставку смогут все желающие в т/ц Spice 28 и 29 мая с 12:00-17:00 (около информационного пункта на первом этаже торгового центра).

Помимо этого - коллаборации молодых модельеров, эксклюзивные показы фильмов о моде, тематические afterparty и авторские презентации - все это лишь малая часть программы RFW. На главном подиуме Hanzas Perons свои коллекции покажут Anna Led, Narсiss, Natalija Jansone, Selina Keer, Volga Vintage.

Приглашенные гость грядущей модной сессии - бренд из Узбекистана Moel Bosh и эстонская марка Ivo Nikkolo. Детская мода будет представлена брендами Rock and Mouse, Paade Mode и Pafingo. Отдельного внимания заслуживают тематические презентации в первые дни RFW - презентация утонченной марки Saint Key, свободолюбивой - QooQoo, а также совместная презентация дизайнерского бренда Iveta Vecmane и марки украшений VERBA by Anna Faninga, которая представит новую коллекцию из серебра и красного органического стекла.

В свою очередь бренды Amelii и Dobrzanska презентуют свои коллекции платьев в роскошных интерьерах отеля Grand Hotel Kempinski Riga.

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