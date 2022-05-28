Блокада украинских портов в Черном море: помогут ли военные конвои?

Карта ФОТО: DW

По словам литовского министра Ландсбергиса, миссию по сопровождению украинских судов с зерном, помимо Великобритании, могли бы поддержать и страны, страдающие от блокады, такие как Египет.

В отчете для SIPRI от начала мая Ян Энтони также объяснил, каким образом ООН могла бы организовать международный флот с участием таких стран, как Китай и Индия, для помощи в снятии блокады. "По моему мнению, в идеале морские конвои должны состоять из кораблей нескольких стран, включая те, которые больше всего заинтересованы в продовольственной безопасности. Они должны сыграть определенную роль в защите судов, перевозящих украинское зерно, когда те будут пересекать Черное море", - пояснил он в беседе с DW.

Такие страны, как Китай и Индия, и воздержались в ООН от осуждения вторжения России в Украину. Но, если международная военно-морская миссия будет оформлена как гуманитарная миссия по обеспечению продовольственной безопасности, он не видит причин, по которым указанные страны не стали бы ее поддерживать, добавил Энтони.

Роль Турции в снятии блокады в Черном море

Он отметил, что в этой военно-морской миссии особенно важная роль должна быть отведена Турции, поскольку она охраняет вход в Черное море. "У Турции есть юридические обязательства в соответствии с Конвенцией Монтрё по поводу того, как действовать в военное время. Поскольку эта страна признала, что в Украине идет война, она обязана в соответствии с Конвенцией Монтрё закрыть проливы для военных судов. Именно это она и сделала", - подчеркнул Энтони.

Действие Конвенции Монтрё распространяется на Босфор и Дарданеллы в Турции. Этот документ регулирует морские перевозки в Черном море. По словам Энтони, однако, даже во время войны есть определенные случаи, когда Турция не обязана закрывать проливы для военных кораблей.

Украина - пятый по величине экспортер пшеницы в мире ФОТО: DW

"Один из них - когда Турция является активным участником войны. Этого, очевидно, не произойдет. Но второй случай - когда Турция объявляет, что ей угрожает непосредственная опасность. Турция - одна из стран, зависящих от импорта продовольствия, поэтому кризис в сфере продовольственной безопасности уже оказывает влияние на Турцию: это то, что может спровоцировать гражданские беспорядки", - пояснил Энтони.

"Поэтому Анкара должна будет сказать: "Мы рассматриваем ситуацию как непосредственную угрозу национальной безопасности". При таких обстоятельствах Турция может разрешить проход военных судов через проливы в соответствии с конвенцией, что может сыграть свою роль в военно-морской миссии по снятию блокады", - добавил он.