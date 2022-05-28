Опрос: тревога жителей Латвии из-за войны в Украине по-прежнему велика

84,6% респондентов оценивают свою тревожность как высокую или очень высокую (от 7 до 10 баллов по 10-балльной шкале), 7,8% - как среднюю, а 7,5% - как низкую или очень низкую (от 1 до 4).

При сравнении результатов по половому признаку респондентов выяснилось, что женщины испытывают более высокий уровень тревожности - 88% опрошенных женщин имеют высокую или очень высокую тревожность, в то время как у мужчин этот показатель составляет 76%. При этом 6% женщин и 11% мужчин испытывают умеренную тревожность, тогда как низкую или очень низкую тревожность из-за событий в Украине испытывают лишь 5% женщин и 11% мужчин.

У латышей уровень тревожности из-за войны в Украине выше, чем у русскоязычных - 88% латышей и 72% русскоязычных опрошенных испытывают высокую или очень высокую тревожность. При этом 8% латышей и 10% русских испытывают умеренную тревожность, а 5% латышей и 19% русских имеют низкую или очень низкую тревожность.

Опрос проводился с 10 по 12 мая с участием 1718 респондентов.