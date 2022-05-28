"Это ситуация так пошла". Путь российского военного Вадима Шишимарина - от границы Украины до пожизненного приговора

"Конечно, я хочу даже не то что обмен - домой отправьте его, он не виновен ни в чем. В чем он виновен? Выстрелил, что ли? Так получилось. Это ситуация так пошла".

"Что ты чувствовал, когда убил моего мужа?"

Самым эмоциональным моментом суда стали несколько минут, когда возможность задать Шишимарину вопросы получила потерпевшая - вдова убитого Александра Шелипова.

- Скажи, пожалуйста, что ты чувствовал, когда ты убил моего мужа? - обратилась к Шишимарину Катерина.

- Страх, - еле слышно ответил российский военный.

- Скажи, пожалуйста, ты раскаиваешься в содеянном преступлении? - продолжила она.

- Да. Я понимаю, что вы не сможете меня простить, но я прошу прощения, - ответил Шишимарин.

- Еще один вопрос. Скажи, пожалуйста, для чего вы к нам пришли? Вы нас пришли защищать? От кого? Вы меня защитили от моего мужа, которого убили, - уже чуть не плача, говорила Шелипова.

- От нашего командования у меня была команда двигаться в составе колонны. А что будет там дальше - я не знал, - тихо говорил в ответ Шишимарин.

В перерыве заседания Катерина Шелипова покинула зал и после этого в суд не возвращалась. В разговоре с Би-би-си на следующий день после зачитывания приговора она призналась, что поездка в Киев далась ей очень тяжело и на рассмотрение апелляции она уже не поедет.

Окна комнаты ее дома прикрыты одеялами. Первые несколько недель после убийства мужа Катерина не спала дома, ходила к соседям: "Было страшно, жутко".

Сейчас она вернулась домой, но спать в темноте до сих пор не может, не выключает свет, поэтому и завешивает окна: по ночам в Чупаховке обязательна светомаскировка.

"Ну, ничего. Жить буду. У людей еще и похуже. Все поразбивало. Сколько людей погибло. Я только тем и успокаиваю себя, что я не одна такая. У нас хоть село осталось целым", - говорит Катерина.

Она признается, что очень скучает по мужу.

"Он меня называл то бабуся, то Катюха. Бабуся - потому что внучка так называла, и он за ней, - грустно улыбается Катерина. - Он как уехал - ой, не уехал, а умер, - у меня два холодильника полетело, два ведра побилось, и я еще с лестницы упала. Говорю, деду-деду, все после тебя началось. Я когда с ним разговариваю мысленно, то в шутку говорю: ты ушел из этой жизни, а мне одни убытки".

- Шишимарин сказал, что он раскаивается в содеянном, что он извиняется… Вы ему верите?

- Да нет, я не верю ему.

На суде у Шелиповой спросили, какую меру наказания она хочет для Шишимарина. Она ответила: пожизненное, но не будет против, если его обменяют на защитников Мариуполя с комбината "Азовсталь", сдавшихся в плен российской армии.