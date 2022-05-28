"Это ситуация так пошла". Путь российского военного Вадима Шишимарина - от границы Украины до пожизненного приговора

В последний день зимы стемнело рано. В какой-то момент мокрые и грязные военнослужащие вышли к свиноферме на окраине села Оленовское и решили там заночевать, тем более что в торце свинарника нашлась маленькая комната сторожа с лежанкой и печкой.
Закрыли изнутри на защелку, но только начали разжигать печку - на часах было около восьми вечера, - с улицы послышался шум. Это на смену пришел сторож, 62-летний Николай Ярызко.
"Я нашел палочку, защелку открываю, захожу, темно, а они на меня с двух сторон. Один говорит: "Батя, заходи". Вижу: два автомата. Захожу, что делать", - рассказал Би-би-си Ярызко.
На его лежанке уже лежал старший лейтенант Калинин с перевязанной ногой - повредил, пока шли болотами. Остальные военные сидели тут же, кто на чем.
"Один говорит: "Батя, поесть нет?". Говорю: "Хлопцы, нема, я поужинал, с собой не брал". "А курить?" "Курить, говорю, ну что, сигарет на пять-шесть было табака. Думал, мне на ночь хватит. Сели и начали разговаривать", - вспоминает он.
Ярызко вспоминает, что старший лейтенант все время куда-то звонил: брат, мол, брат, вытаскивайте нас, заберите.
"Брат" сначала говорил, что подойдет танк или БТР, потом - что назавтра за ними заедет колонна, потом - что колонна до сих пор на границе. Потом "брат" начал жаловаться, что его колонну разбили, где начальник штаба, неизвестно, командира полка тоже нет.
Коротали время за разговорами. "Один спрашивает: правда, что Зеленский раздал населению оружие? - Говорю: автоматов раздал много. - Он говорит: п*** <конец> нам", - смеется Ярызко.
"Лейтенант мне говорит: что это у вас за села, дома кирпичные, дороги асфальтированные, разве это село? Говорю, село, запущенное причем село. А им дико, что мы живем так", - продолжает он.
В какой-то момент солдаты спросили у "бати" мнения, как им быть: сдаться или пробовать пробиваться к своим.
"Я говорил им: сдайтесь. А тот спрашивает: охотники есть в селе? Говорю: как в любом селе, есть. Он: нет, тогда не пойдем, нас перестреляют", - со смехом вспоминает сторож.
Россияне жаловались Ярызко, что не ели и не спали два дня. Ближе к ночи решили дежурить по очереди.
Когда черед бодрствовать дошел до Шишимарина, около двух ночи, как утверждает сторож, тот заснул. Воспользовавшись этим, Ярызко взял со стола свой телефон, забрал фонарик и тихонько ускользнул за дверь сторожки.
"Звонил в 102 [в полицию], никто трубку не брал… Начальнице позвонил, она тогда хлопцев позвала, они уже по светлому пришли - охотники и из теробороны. Но они [россияне], видно, проснулись, а меня нет. То они лугом, под лесом и на Камыши пошли", - говорит он.
О недолгом пребывании российских солдат на свиноферме напоминали только оставленные ими следы. "Они, видно, так боялись, что даже в туалет боялись на улицу выйти. Все свои дела прямо в проходе между клетками со свиньями справляли", - морщась, рассказывает Би-би-си рабочая фермы.