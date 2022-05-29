Парижская полиция задержала 68 человек во время финала Лиги чемпионов

Французская полиция задержала 68 болельщиков за различные нарушения перед началом и во время финала Лиги чемпионов по футболу между мадридским "Реалом" и английским "Ливерпулем" (1:0).

Ранее полиция заявила, что "несколько болельщиков получили поддельные билеты и им было отказано во входе на стадион "Стад де Франс". Из-за попыток этих болельщиков попасть на стадион начало игры было отложено почти на 40 минут.

Организаторы сначала объяснили, что начало матча между "Реалом" и английским клубом "Ливерпуль" задерживается из соображений безопасности, но затем признали, что задержка вызвана "опозданием" болельщиков.

УЕФА заявил, что "тысячи болельщиков, купивших поддельные билеты, были заблокированы на турникете со стороны "Ливерпуля". Начало игры было перенесено, чтобы "как можно больше болельщиков смогли попасть на стадион с настоящими билетами".

Профсоюз заявил, что полиция применила слезоточивый газ для разгона людей, а "Ливерпуль" потребовал провести официальное расследование "причин этих неприемлемых проблем".