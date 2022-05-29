Как в Британии ищут тех, кто помогает российским олигархам под санкциями обходить правила

Десятки тысяч фунтов наличными были в конечном счете найдены в собственном доме подельника, равно и как 1,5 млн фунтов на его банковских счетах. Все эти деньги были заморожены, так как их связали с попавшим под санкции олигархом.

Несколько подобных случаев в недавнем прошлом были преданы гласности. Так, в марте полиция получила ордер на заморозку счетов британского бизнесмена Грэма Бонема Картера из-за подозрений, что средства на нем были связаны с Олегом Дерипаской.

Подельниками могут быть такие профессионалы, как частные банкиры, риэлторы, консьержи, бухгалтеры, юристы. Всеми ими сейчас интересуется "Ячейка К", которая появилась после отравлений в Солсбери для расследований коррумпированной элиты, и с тех пор разрослась.

"Ячейка, расследующая клептократию, появилась не с нуля, - объясняет Стив Смарт, глава разведки при NCA. - У нас есть значительный опыт и возможности в этой области, и мы пользуемся как секретными, так и открытыми методами в работе, сводя вместе усилия частного сектора и государственных отделов и агентств".

NCA не раскрывает, из каких источников они получают разведданные для своих расследований.

Правоохранительные органы обычно меряют успех по числу судебных дел. Но у этой команды другие параметры. Изменение поведения для них - такой же успех, как и чье-то появление в суде. Так, разведданные NCA показывают, что благодаря деятельности "Ячейки К" кто-то теперь принимает решение не инвестировать добытые путем коррупции средства в Великобритании. А подельников - например, юристов, - начали волновать репутационные последствия работы с олигархами из санкционных списков.

Специалисты NCA также находятся на связи с риэлторами и наблюдают за тем, какими способами могут перемещаться через границы средства, в том числе и через криптовалюты.

"Мы расследуем деятельность подельников, которые обеспечивают транзакции для коррумпированных элит, и выявляем менее очевидные методы, которыми пользуются для сокрытия передвижений значительных сумм, такие, например, как продажа высокоценных активов через аукционные дома", - делится Стив Смарт.

В числе других мер, призванных осложнить жизнь олигархам, - ужесточение правил для прибытия в Великобританию на частных самолетах. Привезти с собой охранников тоже стало сложнее.

Но в NCA хорошо понимают, что работе "Ячейки К" противостоят мощные силы, которые будут бороться против всего, что полицейским удалось на них накопать.

"Люди, действия которых мы расследуем, обладают огромным богатством. И это одни из самых темных личностей на планете", - говорит один полицейский.

За спиной этих людей гигантские ресурсы, потенциально включающие и ресурсы самого российского государства. Они могут связать NCA по рукам и ногам путем судебных исков, которые будут длиться годами.

"Они очень заинтересованы в том, чтобы защитить свое богатство, влияние и репутацию", - подчеркивает Стив Смарт.

У "Ячейки К" накопилось много работы. Десятилетиями российские олигархи закреплялись на высоких позициях в Великобритании, пряча сомнительное происхождение своих денег из-за отсутствия серьезного регулирования. Да, времена изменились, и теперь стратегия "закрывать глаза" сменилась на "душить на корню". Но нужно время и терпение, чтобы ослабить в Британии железную хватку российских денег, которая столько лет только крепчала.

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