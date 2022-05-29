За день в ДТП пострадали 12 человек
По данным Государственной полиции, за последние сутки, 28 мая, в Латвии было зарегистрировано 91 дорожно-транспортное происшествие, в семи из них пострадали 12 человек.
По данным Государственной полиции, за последние сутки, 28 мая, в Латвии было зарегистрировано 91 дорожно-транспортное происшествие, в семи из них пострадали 12 человек.
Среди пострадавших нет ни пешеходов, ни велосипедистов, но есть два водителя электросамокатов. Обе эти аварии произошли в Рижском регионе.
Задержан 21 водитель в состоянии алкогольного опьянения и один водитель после употребления наркотиков. Оформлено 226 протоколов о превышении скорости и всего 414 протоколов о нарушениях правил дорожного движения.
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