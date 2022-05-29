Вс, 29.05.2022
Речь шла не о вас. Вам не стоит ассоциировать себя с термином "оккупант". Янис Иесалниекс, депутат Сейма
Янис Иесалниекс, депутат Сейма

За день в ДТП пострадали 12 человек

Авария. Иллюстративное фото ФОТО: Pixabay

По данным Государственной полиции, за последние сутки, 28 мая, в Латвии было зарегистрировано 91 дорожно-транспортное происшествие, в семи из них пострадали 12 человек.

Среди пострадавших нет ни пешеходов, ни велосипедистов, но есть два водителя электросамокатов. Обе эти аварии произошли в Рижском регионе.

Задержан 21 водитель в состоянии алкогольного опьянения и один водитель после употребления наркотиков. Оформлено 226 протоколов о превышении скорости и всего 414 протоколов о нарушениях правил дорожного движения.

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