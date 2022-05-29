За день в ДТП пострадали 12 человек

Среди пострадавших нет ни пешеходов, ни велосипедистов, но есть два водителя электросамокатов. Обе эти аварии произошли в Рижском регионе.

Задержан 21 водитель в состоянии алкогольного опьянения и один водитель после употребления наркотиков. Оформлено 226 протоколов о превышении скорости и всего 414 протоколов о нарушениях правил дорожного движения.