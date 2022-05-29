Фото ⟩ Зеленский впервые с начала войны посетил Восточную Украину

На совещании с руководством региона Зеленскому сообщили, что "в настоящее время 31% территории области временно оккупировано, 5% были освобождены от российских захватчиков", пишет Русская служба BBC.

Зеленский впервые с начала войны посетил Харьковскую область ФОТО: AFP / Scanpix

"Мы еще не можем полностью обследовать, провести полноценное разминирование и возобновить работу критической инфраструктуры в некоторых освобожденных населенных пунктах, поскольку там продолжаются обстрелы. Где мы можем делать это дистанционно - мы это делаем", - сказал глава областной администрации Олег Синегубов.

Зеленский также посетил позиции украинских военных в Харьковской области и вручил им награды.

Владимир Зеленский вручил награды военным в Харьковской области ФОТО: EPA/Scanpix

14 мая Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил BBC, что российские войска отступают, а 16 мая в ходе контрнаступления на харьковском направлении украинские военные отошли к границе с Россией.

Однако примерно неделю назад армия России сумела частично прорвать оборонные рубежи ВСУ в Луганской области, где сейчас идут наиболее интенсивные бои. Россия пытается окружить Северодонецк и Лисичанск, чтобы блокировать там группировку украинских войск.

Параллельно шли бои за город Лиман в Донецкой области, в пятницу, 27 мая, о взятии города сообщило Минобороны РФ. В Киеве эти заявления отрицают.