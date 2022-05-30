Фото ⟩ Русалочка Серябкина, ведьма Водонаева и праздник Киева
Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как звезды провели свои выходные. Узнайте, кто был на Каннском кинофестивале, а кто участвовал в фотосессии.
Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как звезды провели свои выходные. Узнайте, кто был на Каннском кинофестивале, а кто участвовал в фотосессии.
Анна Калашникова и золотая лошадь
Лена Темникова пила кофе
Алена Водонаева в образе ведьмы
Нежная Татьяна Мингалимова
Брутальный Никита Пресняков на концерте
Певица Дора за кулисами
Лаура Джугелия бежала марафон
Юлия Михалкова была на съемках
Кристина Орбакайте давала юбилейный концерт
Светлана Лобода и Настя Каменских поздравляли Киев
Загадочная Рената Литвинова
Ольга Серябкина нарядилась Русалочкой
Анна Заворотнюк гуляла
Ирина Шихман снимала новый выпуск
Ксения Собчак радовалась солнцу
Рита Дакота была на фотосессии
Интарс Бусулис выступал
Маркус Рива гулял по пляжу
Алексей Воробьев и Виктория Боня побывали на закрытии Каннского фестиваля
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