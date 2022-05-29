Сотрудник полиции собирал сведения по делу об убийстве Бункуса: возбуждено дисциплинарное дело

Агентство LETA уже сообщало, что в начале этого года брат Мартиньша Бункуса Кристап Бункус выступил с публичным заявлением, в котором выразил подозрения в связях уже арестованного по делу об убийстве бизнесмена Михаила Ульмана с бывшим высокопоставленным должностным лицом Госполиции Андреем Созиновым. Оба ранее работали в Latvijas Pasta Banka (ныне LPB Bank).

"В то время, когда Созинов возглавил Рижское региональное управление криминальной полиции, он имел возможность совмещать ее с работой в банке, подконтрольном Ульману, сначала официально, а потом, возможно, неофициально. В то же время этот сотрудник имел широкие возможности влиять на ход расследования тяжкого преступления. Это вызвало подозрения, что Созинов, долгое время занимая должность начальника криминальной полиции, действовал в интересах отдельных предпринимателей", - писал Кристап Бункус.

В передаче сообщалось, что Мартиньш Бункус перед смертью подал заявление в Генеральную прокуратуру, выразив подозрение, что Ульман может давать взятки полиции. KNAB проверил подозрения Бункуса, но ничего не выявил.

Семья убитого адвоката считает, что Созинов, возможно, пытался помешать полиции даже после убийства Бункуса. Два года назад Бюро внутреннего контроля Госполиции допросило около 30 сотрудников полиции и установило, что один сотрудник не смог обосновать, почему он использовал базы данных и собирал информацию по делу об убийстве Бункуса. В отношении него возбуждено дисциплинарное дело.

Когда Арманд Рукс возглавил Госполицию, Созинова перевели в Елгаву, но он ушел из Госполиции лишь прошлым летом, когда его обвинили в отмывании денег и злоупотреблении служебным положением.

Во вторник, 24 мая, Госполиция заявила, что ей удалось выявить цепочку практически всех причастных к преступлению - от заказчика до организатора и исполнителя. 24 мая были задержаны несколько человек, в том числе исполнитель и заказчик.

По имеющейся у агентства LETA информации, на этой неделе полиция задержала трех человек - бизнесмена Михаила Ульмана, бизнесмена Александра Бабенко и еще одного мужчину.

В настоящее время дело переквалифицировано на статью Уголовного закона об убийстве при отягчающих обстоятельствах, совершенном организованной группой. Такое преступление наказывается пожизненным лишением свободы или лишением свободы на срок от 15 до 20 лет.

Бункус был застрелен утром 30 мая 2018 года в районе Лесного кладбища в Риге.