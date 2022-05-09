Дело Созинова: его обвиняют в сборе гостайны и отмывании средств через дом в Испании

В свою очередь, Служба госдоходов расследует подозрения в нерегистрированной предпринимательской деятельности Созинова, так как он торговал ввезенными из Германии машинами.

Созинов ушел из службы в Госполиции год назад. В конце своей почти 30-летней карьеры он управлял криминальной полицией Земгальского региона, перед этим работал заместителем начальника управления полиции Рижского региона и руководителем криминальной полиции. Карьера Созинова закончилась после того, как в конце мая прошлого года его дома задержала Служба государственной безопасности (СГБ) по подозрению в легализации преступно нажитых средств в большом объеме и уклонении от указании информации в декларации должностного лица.

Первое заседание суда назначено на середину июля, дело будут рассматривать за закрытыми дверями.

Суть обвинения De Facto прокомментировала главный прокурор специализированной прокуратуры по организованной преступности и другим сферам Гита Биезума: "20 апреля специализированная прокуратура по организованной преступности и другим сферам передала в суд Видземского предместья Риги уголовный процесс по обвинению этого лица по трем пунктам Уголовного закона: третьей части 195-го пункта, первой части 318-го пункта и второй части 85-го пункта". Два первых пункта Уголовного закона - легализация преступно нажитых средств в большом объеме и злоупотребление служебными полномочиями.

Название 85-го пункта - "Шпионаж", при этом Созинову инкриминируется незаконный сбор гостайны, за что и предусмотрена ответственность по этому пункту.

По словам Биезумы, в ходе уголовного процесса были изъяты связанные с объектом гостайны документы, материалы, на которых против лица построено обвинение. "Среди прочего они содержали классифицированную и связанную с гостайной информацию, которая относится к сотни субъектов оперативной деятельности, что тем самым является значительным вредом", - указала Биезума. Она отметила, что в обвинении сказано, что он получал эту информацию в свое распоряжение на протяжении минимум пяти месяцев.

В свою очередь, в обвинении об отмывании денег речь идет о периоде до 2018 года. По словам прокурора, речь идет о легализации средств в размере 67 тысяч евро, когда при помощи приближенных лиц была приобретена и скрыта недвижимость за границей. Биезума отметила, что сейчас недвижимость установлена и арестована.

Как выяснила De Facto, речь идет об испанском городе-курорте Аликанте на берегу Средиземного моря. Адвокат Созинова Риналд Бушс подтвердил, что в обвинении говорится о доме в Испании, однако отрицает, что его клиент был вовлечен в отмывание денег. Адвокат признает, что какая-то связь с этим домом в Аликанте у Созинова есть, однако деталей не раскрывает. "Это бытовые вещи, которые совершенно не относятся к легализации денежных средств", - указал он.

Свою вину Созинов отрицает, говорит его адвокат.