В Непале найдены обломки пропавшего самолета

"Поисковая команда обнаружила обломки самолета и поделилась снимком. Другие команды направляются туда, чтобы мы узнали более подробную информацию", - сообщил официальный представитель армии Непала Нараян Силвал.

На снимке, опубликованном в Twitter, виден горный склон с обломками самолета, а также крыло самолета с регистрационным номером 9N-AET.

ФОТО: AP/Scanpix

Член поисковой команде заявил агентству DPA, что спасатели ищут возможных выживших, однако прогнозы не оптимистичны.

Обломки замечены на высоте примерно 4000 метров, рассказал гид альпинистов Нарендра Шахи.

"Видимая картина очень печальна. Шансы, что удастся найти выживших, совсем небольшие", - пояснил он.

В центральной части Непала в воскресенье вскоре после взлета пропала связь с небольшим самолетом, в котором находились 22 человека.

Полиция Непала проинформировала, что в самолете находились четверо граждан Индии, двое - Германии и 16 - Непала. В самолете находились 19 пассажиров и три члена экипажа.