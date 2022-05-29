Вс, 29.05.2022
Мне бесконечно грустно, что родной Даугавпилс не может похвастаться единством и настолько погряз в пропаганде. Юрий Борин, даугавпилчанин
Юрий Борин, даугавпилчанин

В Непале пропал самолет с 22 пассажирами

Самолет. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

В Центральном Непале вскоре после взлета пропал небольшой самолет с 22 пассажирами, сообщили местные власти в воскресенье, 29 мая.

Согласно заявлению управления гражданской авиации Непала, самолет Tara Airlines вылетел из аэропорта города Покхара.

Полиция Непала сообщила, что на борту находились 16 непальцев, четыре индийца и два гражданина Германии.

Армия Непала начала поиски пропавшего самолета. Вертолет Ми-17 непальской армии вылетел в район, где мог исчезнуть самолет.

На поисково-спасательные работы влияют неблагоприятные погодные условия в этом районе.

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