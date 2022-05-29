В Непале пропал самолет с 22 пассажирами

Согласно заявлению управления гражданской авиации Непала, самолет Tara Airlines вылетел из аэропорта города Покхара.

Полиция Непала сообщила, что на борту находились 16 непальцев, четыре индийца и два гражданина Германии.

Армия Непала начала поиски пропавшего самолета. Вертолет Ми-17 непальской армии вылетел в район, где мог исчезнуть самолет.

На поисково-спасательные работы влияют неблагоприятные погодные условия в этом районе.