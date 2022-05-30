Пн, 30.05.2022
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Алексей Арестович, советник главы Офиса президента Украины.

В США расследуют вспышку гепатита А, связанную с употреблением органической клубники

ФОТО: Erika Anes/Shutterstock.com

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США расследует вспышку гепатита А, в рамках чего проверяются два предприятия, которые занимаются выращиванием клубники и затем передают ее в крупнейшие сети продовольственных магазинов, пишет Insider.

Зарегистрированная в США и Канаде вспышка гепатита А, возможно, связана со свежей органической клубникой.

Ягоду можно было приобрести с 5 марта по 25 апреля 2022 года. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов предупредило всех людей, которые в этот период приобрели клубнику и заморозили ее, что от нее незамедлительно нужно избавиться.

До этого управление сообщило о 17 зараженных и 12 госпитализированных, которые были связаны с потреблением клубники. В Калифорнии было зарегистрировано 15 случаев, в свою очередь в Миннесоте и Северной Дакоте - по одному.

Клубника брендов FreshKampo и HEB продается в нескольких розничных торговых сетях, в том числе в Aldi, HEB, Kroger, Safeway, Sprouts Farmers Market, Trader Joe’s, Walmart, Weis Markets, WinCo Foods.

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