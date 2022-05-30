Пн, 30.05.2022
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Марко Михкельсон, эстонский политик

Шум, похожий на взрывы, вызвали учебные полеты сверхзвуковых самолетов союзников
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Следы от самолетов в небе. Иллюстративное фото ФОТО: Wikimedia Commons

В понедельник, 30 мая, жители как в Риге, так и в окрестностях столицы сообщили о звуках, похожих на взрывы. Как TVNET рассказал старший референт отдела по связям с прессой Министерства обороны Роберт Скраучс, шум был вызван тренировочными полетами сверхзвуковых боевых самолетов, летевших из Литвы в Эстонию.

Представитель Минобороны Каспар Галкинс сообщил LETA, что упомянутые шумы возникли, когда самолеты перешли на сверхзвуковую скорость. Он подчеркнул, что полет проходил в соответствии с нормативными актами и выше десяти километров.

Национальные вооруженные силы (NBS) также подтвердили, что шум был вызван истребителями союзников.

Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) сообщила в Twitter, что в понедельник, 30 мая, было получено много звонков по поводу услышанных "взрывов". "Оценив полученную информацию, мы сделали вывод, что причины "взрывов" не были связаны с аварией и помощь пожарных не требуется", - сказали в VUGD.

Звуки, похожие на взрывы, были слышны не только в Риге и окрестностях столицы, но и в других латвийских городах, таких как Саласпилс, Елгава и др. Многие пользователи Twitter из Латвии также сообщили о шуме.

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