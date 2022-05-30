Шум, похожий на взрывы, вызвали учебные полеты сверхзвуковых самолетов союзников

Представитель Минобороны Каспар Галкинс сообщил LETA, что упомянутые шумы возникли, когда самолеты перешли на сверхзвуковую скорость. Он подчеркнул, что полет проходил в соответствии с нормативными актами и выше десяти километров.

Национальные вооруженные силы (NBS) также подтвердили, что шум был вызван истребителями союзников.

Informējam, ka šodien neilgi pirms plkst. 15 dzirdamo troksni virs Jelgavas un Rīgas radīja sabiedroto spēku iznīcinātāji, kas treniņlidojumā devās virzienā no Lietuvas uz Igauniju. — NBS (@Latvijas_armija) May 30, 2022

Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) сообщила в Twitter, что в понедельник, 30 мая, было получено много звонков по поводу услышанных "взрывов". "Оценив полученную информацию, мы сделали вывод, что причины "взрывов" не были связаны с аварией и помощь пожарных не требуется", - сказали в VUGD.

Звуки, похожие на взрывы, были слышны не только в Риге и окрестностях столицы, но и в других латвийских городах, таких как Саласпилс, Елгава и др. Многие пользователи Twitter из Латвии также сообщили о шуме.