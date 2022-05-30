Сергей Лавров прокомментировал слухи о состоянии здоровья Путина

В интервью французскому телевидению Лавров заявил, что российский лидер появляется на публике каждый день и никаких признаков болезни никто не видел.

В СМИ появляется все больше неподтвержденных предположений о том, что Путин может быть болен раком.

Ранее со ссылкой на утверждения бывшего британского шпиона Кристофера Стила, сообщалось, что власть Владимира Путина становится слабее и ему необходимо регулярно отдыхать, чтобы поправлять здоровье.

"Мы понимаем, что в Кремле нарастает беспорядок и хаос", - заявил Стил британскому радио LBC в среду, 18 мая.

Стил - бывший агент МИ-6, много лет проработавший в России, в том числе три года руководивший российским отделением разведывательного агентства.

Он рассказал LBC: "Нет четкого политического лидерства со стороны Путина, который все больше болеет, а с военной точки зрения командные структуры должным образом не функционируют". Он не указал свои источники, но сказал, что убежден в своих утверждениях. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков неоднократно отрицал какие-либо проблемы со здоровьем президента РФ.

"Что мы знаем, так это то, что его постоянно сопровождает группа врачей, - сказал Стил. - Сейчас это, безусловно, оказывает серьезное влияние на российскую власть". Путин вряд ли прекратит войну в Украине, "потому что его загнали в угол", считает экс-разведчик.

Разговоры о здоровье Путина ходят уже несколько месяцев. 14 мая генерал-майор Кирилл Буданов, глава службы военной разведки Украины, рассказал телеканалу Sky News, что Путин "очень болен", и высказал подозрение, что в Кремле произойдет государственный переворот.

Слухи возникли после нескольких телесюжетов, на которых Путин выглядел "нервным и опухшим", что вызвало предположения, что у президента может быть деменция, болезнь Паркинсона или какая-то форма рака.

В интервью LBC Стил подчеркнул достоверность слухов о болезни Паркинсона у Путина.