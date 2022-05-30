Пн, 30.05.2022
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Анастасия Удалова, председатель совета DLRR

Латвия против намерения Бельгии снести памятник латышским военнопленным

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Латвия протестует против плана бельгийского муниципалитета по демонтажу памятника латышским военнопленным в Зедельгеме, сообщает МИД Латвии.

Сегодня, 30 мая, посол Латвии в Бельгии Андрис Разанс обратился в Министерство иностранных дел Бельгии с дипломатической нотой, в которой выразил протест против плана сноса памятника, посвященного латышским военнопленным, "Латвийский улей свободы". Реализуя план бельгийского муниципалитета и сотрудничая с Музеем оккупации Латвии, этот памятник с сентября 2018 года находится в бельгийском городе Зедельгем.

МИД отмечает, что "Латвийский улей свободы" напоминает бельгийскому обществу о трагических последствиях Второй мировой войны - в лагере для военнопленных в этом городе в 1945-1946 годах содержалось более 12 000 латышских военнопленных.

МИД подчеркивает, что только что объявленное муниципалитетом Зедельгема решение о демонтаже памятника без согласования с Музеем оккупации для Латвии неприемлемо. Министерство ожидает от Бельгии точной информации о дальнейшей судьбе памятника и уже неоднократно предлагало муниципалитету решать вопросы, связанные с памятником, в сотрудничестве напрямую с Музеем оккупации Латвии.

Министр иностранных дел Латвии на прошлой неделе указал, что дискуссии о судьбе памятника не принимают во внимание войну России в Украине и активную российскую пропаганду против монумента. Министерство продолжит внимательно следить за развитием событий и решать их в сотрудничестве с бельгийскими властями.

Как сообщалось, 7 июля прошлого года с памятника в Зедельгеме была снята пояснительная табличка, чтобы оценить и, при необходимости, дополнить содержащуюся в ней информацию. В июле член Европейского парламента Инесе Вайдере сообщила о возможной угрозе памятнику.

Под руководством Вайдере члены Группы исторической памяти Европарламента направили письмо в муниципалитет Зедельгема с призывом сохранить "Латвийский улей свободы", посвященный латвийским солдатам, которые были призваны в легион и после Второй мировой войны заключены в лагерь для военнопленных в Зедельгеме.

По словам депутата, предложение о сносе памятника появилось в ряде бельгийских СМИ, в которых сообщалось, что представители нескольких местных политических сил оказали давление на муниципалитет Зедельгема с целью сноса памятника. Это основано на аргументе, что памятник латышским легионерам "чествует нацистских коллаборационистов". В результате давления муниципалитет Зедельгема принял решение переименовать "Площадь Свободы", на которой расположен памятник, а также изменить табличку на памятнике.

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