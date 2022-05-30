Общественный транспорт, детские лагеря: что ждать беженцам из Украины в Латвии дальше?

Об этом сегодня, 30 мая, договорился комитет по делам сообщения и транспорта Рижской думы. Окончательное решение о льготах для украинских беженцев должна принять Рижская дума.

Чтобы украинские граждане могли получить 100% скидку на проезд, они должны сначала зарегистрироваться в рижском центре поддержки жителей Украины и подать заявку на предоставление льготы.

По данным управления по связям Рижской думы, с учетом количества лиц, зарегистрированных в рижском центре поддержки жителей Украины, и привычек в использовании городского транспорта прогнозируется, что затраты на компенсацию льгот составят 230 000-260 000 евро в месяц.

Компенсация из бюджета самоуправления будет производиться только за фактически использованные поездки.

Скидки на поездки будут действовать не позднее чем до 31 декабря 2022 года.

До 27 мая этого года жителям Украины, зарегистрированным в Центре поддержки Риги, выдано 12 022 э-талона на 20 поездок в общественном транспорте Риги.

Будут организованы лагеря для украинских и латвийских детей

Министерство образования и науки (IZM) организует лагеря для детей украинских беженцев и латвийских детей, сообщила министр образования и науки Анита Муйжниеце после совещания правящей коалиции.

По словам министра, завтра на заседании Кабмина будет рассмотрено предложение IZM по перераспределению средств на организацию лагерей.

Лагеря будут организованы для содействия освоению языка и снижения уровня стресса у детей.

Уже сообщалось, что со следующего учебного года дети украинских беженцев будут получать образование в Латвии на государственном языке.