От генералов до добровольцев: потери России в Украине к началу июня

На Архангельском кладбище близ Ульяновска после начала войны в Украине появились 42 свежие могилы военных. Из них имена 21 погибшего не назывались публично и не упоминались даже в соцсетях. Только на основании данных одного кладбища понятно, что ошибка в расчетах составила в данном случае 50%.

На кладбище “Курган” в Казани ранее неизвестных имен - 30%. На михайловском кладбище близ Ставрополя - также почти 30%. На военной аллее Копанского кладбища близ Краснодара - все 100%.

ФОТО: BBC

В начале апреля в СМИ было опубликовано видео траурного мероприятия, где было выставлено 55 портретов погибших десантников 247-го гвардейского десантно-штурмового полка.

Из них только 29 фамилий упоминались публично. В итоге журналистам “Медиазоны” (признана властями России “иноагентом”), которые тоже ведут подсчет российских потерь, удалось при помощи дополнительных инструментов поиска информации установить все 55 фамилий. Следовательно, ранее было неизвестно 52% имен погибших десантников с этой панихиды.

Таким образом, мы можем предположить, что список подтвержденных потерь, который ведет Би-би-си, может содержать по меньшей мере на 40-60% меньше имен погибших, чем реально захоронено в России.

По оценке разведки Великобритании, к концу мая Россия потеряла в Украине около 15 тысяч человек. По данным Генштаба Украины, число погибших российских военных перевалило за 30 тысяч.

По объявлению

За последний месяц СМИ и официальные лица все чаще упоминают среди погибших “добровольцев”, хотя раньше о них вообще не писали. Реальный статус этих людей не всегда ясен.

К концу мая Би-би-си обнаружила сообщения о гибели по меньшей мере 81 человека, названного в публикациях добровольцем. Некоторые из них воевали в Украине в составе неких казачьих отрядов, другие прошли недельную подготовку в университете спецназа в Чечне и, по всей видимости, подписали краткосрочный контракт с минобороны.

30% погибших добровольцев - люди старше 40 лет, десять человек отправились воевать, будучи старше 50 лет. Возможно, статус добровольца помогал обходить действовавшие в России до конца мая ограничения по приему на военную службу. Для подписания первого контракта с минобороны нужно было быть моложе 40 лет. Теперь эти ограничения сняты.

С начала марта вакансии военнослужащих по контракту начали тысячами появляться на популярных сайтах поиска работы типа HeadHunter. Как рассказывала Русская служба Би-би-си, откликнувшись на объявление, можно попасть на войну в Украину всего через пару недель.

Несмотря на это, российские власти и лично президент Владимир Путин утверждали, что в Украине воюют только профессиональные военные и контрактники.

Пополнение в армию набирают и более традиционными способами. Только на сайте министерства обороны сейчас размещены 500 вакансий. Почти в 30% случаев пункты отбора на военную службу располагаются в городах Дагестана - в Махачкале, Хасавюрте, Каспийске, Дербенте и Буйнакске.