От генералов до добровольцев: потери России в Украине к началу июня

Второе место по числу потерь по-прежнему занимает Бурятия - там объявили о похоронах 136 военнослужащих.
На третьем месте - Волгоградская область со 109 погибшими. С середины мая в областном центре - у подъездов и в общественном транспорте - появились листовки с призывом к волгоградцам “принять участие в спецоперации”.
В официальных документах речь идет только о тех, кто ранее проходил военную службу. Обещанный оклад - от 300 тысяч рублей. Средняя зарплата в городе - примерно в восемь раз ниже.
Для многих регионов России, где отсутствуют социальные лифты, служба в армии по контракту является чуть ли не единственной возможностью заработать. На такую работу соглашаются люди без реального опыта участия в военных действиях.
Для сравнения: известно лишь о шести погибших из Москвы, хотя жители столицы составляют почти 9% населения России.
Генералы
На данный момент Би-би-си знает о гибели троих генералов на войне с Украиной. До недавнего времени российские регионы подтверждали гибель двоих, но 24 мая стало известно о гибели Канамата Боташева - генерал-майора военно-воздушных сил в отставке.
22 марта генштаб вооруженных сил Украины заявил, что в небе над Луганской областью сбили российский штурмовик Су-25, пилот катапультироваться не успел. Бывшие сослуживцы подтвердили, что отставной генерал Боташев выполнял задания именно на Су-25. Боташев - самый высокопоставленный летчик из всех известных погибших военнослужащих.
Как именно он оказался в Украине, не уточняется, но его участие в воздушных боях может говорить о нехватке высококлассных специалистов в рядах воюющей российской армии.
Украинские власти ранее сообщали о гибели еще семи российских генералов, но по меньшей мере два из них - Магомед Тушаев и Андрей Мордвичев - оказались живы, периодически появляются на видеозаписях и продолжают участвовать в боевых действиях на территории Украины.
"Сокрушительные потери офицеров"
Из 3052 российских военных, погибших в Украине, 152 - это так называемые старшие офицеры (генералы, полковники, подполковники, майоры). Еще 405 - младшие офицеры армии. Суммарно более 18% известных погибших - это офицеры.
Ранее Русская служба Би-би-си уточняла, что такой высокий процент может быть связан с тем, что тела погибших офицеров доставляют домой в приоритетном порядке. Но еще одна причина - устройство командования в российской армии.
Большинство функций по руководству боем берут на себя именно офицеры. В то время как в армиях стран НАТО многие задачи уполномочены решать сержанты, капралы и другие младшие чины.
30 мая это подтвердила и британская разведка. По данным британского минобороны, Россия и в самом деле несет сокрушительные потери среди офицеров младшего и старшего звена.
“Младшим офицерам приходилось руководить тактическими действиями самого низкого уровня, так как в российской армии не хватает высококвалифицированных и наделенных полномочиями сержантов, которые выполняют эту роль в западных армиях”, - считает разведка.
Эти потери добавят проблем к уже существующим в российской армии, и даже батальонные тактические группы, которые российские военные создают в Украине из оставшихся подразделений, будут менее эффективны - из-за нехватки командиров.