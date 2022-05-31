Лидеры ЕС на саммите договорились запретить две трети экспорта российской нефти

"Соглашение о запрете на экспорт российской нефти в ЕС напрямую затрагивает более двух третей российского импорта, лишая Россию огромного источника финансирования. Максимальное давление на Россию с целью прекращения войны", - написал Мишель в Twitter.

Источники в дипломатических кругах сообщили информационному агентству DPA, что к концу года планируется поэтапно отказаться от импорта нефти из России танкерами по морю.

Тем временем Германия и Польша обязались постепенно отказаться от импорта нефти по трубопроводам.

"Это фактически прекратит около 90% импорта нефти ЕС из России к концу года", - заявила в Twitter президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

ЕС предлагал полностью прекратить импорт российской нефти, но Венгрия, которая импортирует 60% своей нефти из России, выступила против.

Шестой пакет санкций, согласованный на саммите, также предусматривает отключение крупнейшего российского банка "Сбербанк" от международной системы передачи платежной информации SWIFT, блокировку еще трех российских государственных вещательных организаций и введение санкций против ответственных за военные преступлениях в Украине, добавил Мишель в Twitter.

Саммит также решил выделить Украине девять миллиардов евро на неотложные финансовые нужды. Ожидается, что эти средства будут использованы, в частности, для выплаты заработной платы государственным служащим и содержания школ и больниц.