Россия прекратила поставки газа Нидерландам. То же самое грозит и Дании
Российский газовый концерн "Газпром" во вторник сообщил, что прекратил поставки газа Нидерландам.
Российский газовый концерн "Газпром" во вторник сообщил, что прекратил поставки газа Нидерландам.
Россия прекратила поставки газа, так как Нидерланды отказались платить за них в рублях.
В понедельник нидерландская газовая компания GasTerra сообщила, что в таком случае проблем не будет, так как газ будет закупаться в другом месте.
Россия может прекратить поставки газа Дании
В свою очередь датское энергетическое предприятие Orsted в понедельник предупредило, что Россия может прекратить поставки природного газа Дании, так как та отказалась платить за них в рублях.
"Газпром экспорт" продолжает требовать, чтобы Orsted платил за поставки газа в рублях, - указало предприятие. - Нынешний договор таких обязательств не устанавливает, и мы многократно информировали "Газпром экспорт", что не будем этого делать".
"Поэтому существует риск того, что "Газпром экспорт" прекратит поставлять газ в Orsted", - пояснили в компании,
В Orsted указали, что Россия не может напрямую отключить поставки газа Дании, так как между странами нет прямого газопровода. Это означает, что
Дания по-прежнему сможет обеспечивать поставки газа, приобретая его на европейском рынке.
Напомним, 31 марта президент России Владимир Путин подписал указ, предусматривающий с 1 апреля получение платы за природный газ из недружественных России стран только в рублях.
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