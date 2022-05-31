Россия прекратила поставки газа Нидерландам. То же самое грозит и Дании

Россия прекратила поставки газа, так как Нидерланды отказались платить за них в рублях.

В понедельник нидерландская газовая компания GasTerra сообщила, что в таком случае проблем не будет, так как газ будет закупаться в другом месте.

Россия может прекратить поставки газа Дании

В свою очередь датское энергетическое предприятие Orsted в понедельник предупредило, что Россия может прекратить поставки природного газа Дании, так как та отказалась платить за них в рублях.

Orsted настаивает, что продолжит платить за газ в евро, и окончательный срок платежа - 31 мая.

"Газпром экспорт" продолжает требовать, чтобы Orsted платил за поставки газа в рублях, - указало предприятие. - Нынешний договор таких обязательств не устанавливает, и мы многократно информировали "Газпром экспорт", что не будем этого делать".

"Поэтому существует риск того, что "Газпром экспорт" прекратит поставлять газ в Orsted", - пояснили в компании,

В Orsted указали, что Россия не может напрямую отключить поставки газа Дании, так как между странами нет прямого газопровода. Это означает, что

Дания по-прежнему сможет обеспечивать поставки газа, приобретая его на европейском рынке.

Напомним, 31 марта президент России Владимир Путин подписал указ, предусматривающий с 1 апреля получение платы за природный газ из недружественных России стран только в рублях.