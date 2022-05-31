Антон Долин: "Латвийские коллеги, прошу прощения, что ненароком вас оскорбил"

Дело в том, что в жюри международных критиков журнала Screen International Антон Долин указан как латвийский кинокритик. Но несколько дней назад на сайте Рижского международного кинофестиваля появилось письмо в адрес журнала и кинокритика с обвинением "в колонизаторских намерениях по отношению к Латвии".

"Уже 7 лет я принимаю участие в жюри международных критиков, собранном журналом Screen International, на фестивалях в Берлине и Каннах. Работа бесплатная, простая и приятная: оценивать конкурсные фильмы по пятибалльной шкале. Очень многие следят за этими оценками, спорят с ними, обсуждают их. Собственно, я и сам так всегда делал, пока не оказался в жюри", - объяснил Антон Долин.

Все эти годы он представлял в жюри разные издания ("Афишу", "Искусство кино", "Медузу"), но все это была Россия.

"В этом году редакция вновь обратилась ко мне, спросив, где я сейчас вообще нахожусь и чем занимаюсь. Вкратце им рассказал: в РФ не живу, в "Медузе" по-прежнему работаю. Они бурно выразили мне свою поддержку, подтвердили приглашение в жюри, и попросили уточнить: какую страну указывать? Чуть подумав, я назвал Латвию. Что и было отражено в списке участников жюри", - подчеркнул кинокритик.

Раньше Антон Долин жил в России и представлял Россию, причем сразу в нескольких СМИ, но указывал лишь одно из них.

"А теперь я в Латвии, и с российскими СМИ не сотрудничаю. Вот и все. Со дня основания "Медуза" - латвийское СМИ. Русскоязычное, ок, но совсем не единственное русскоязычное в Латвии. А в России "Медуза" заблокирована. Таким образом, совершенно непонятно, каким боком нынешняя "Медуза" и я можем представлять нынешнюю Российскую Федерацию – хоть в Каннах, хоть где-либо еще", - добавил он.

Антон Долин принес извинения латвийским коллегам и заметил, что данное письмо инициировали коллеги из Украины.

"Дорогие латвийские коллеги, прошу прощения, что ненароком вас оскорбил. Я всего лишь хотел быть честным. Не претендую на ваши рабочие места, не оспариваю ваш профессионализм и не делаю вид, что хорошо разбираюсь в кинематографе стран Балтии. Щелчок по носу в виде этого чудесного письма будет мне хорошим уроком - сдержанность и вежливость могут не означать доброжелательности, теперь зарублю это себе на носу".