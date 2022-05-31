Канада ввела санкции против Кабаевой и еще 21 человека

Новыми фигурантами списка, сообщается на сайте правительства Канады, стали 22 человека. Среди них глава совета директоров "Национальной Медиа Группы" Алина Кабаева, члены правления ВТБ и Сбербанка (в том числе три человека, уже покинувшие пост), а также дочери основателя Альфа-банка Михаила Фридмана Лариса и Екатерина Фридман.

Как уже сообщалось, ранее санкции против Алины Кабаевой ввела Великобритания. "Утверждается, что у нее (Алины Кабаевой) близкие личные отношения с Путиным", - отметили тогда в британском правительстве.