Вт, 31.05.2022
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о женщине, столкнувшей на рельсы мать трехлетнего ребенка

Канада ввела санкции против Кабаевой и еще 21 человека

Алина Кабаева. ФОТО: Aleshkovsky Mitya/ITAR-TASS

Правительство Канады расширило список россиян, в отношении которых введены санкции из-за вторжения России в Украину, сообщает "Медуза".

Новыми фигурантами списка, сообщается на сайте правительства Канады, стали 22 человека. Среди них глава совета директоров "Национальной Медиа Группы" Алина Кабаева, члены правления ВТБ и Сбербанка (в том числе три человека, уже покинувшие пост), а также дочери основателя Альфа-банка Михаила Фридмана Лариса и Екатерина Фридман.

Как уже сообщалось, ранее санкции против Алины Кабаевой ввела Великобритания. "Утверждается, что у нее (Алины Кабаевой) близкие личные отношения с Путиным", - отметили тогда в британском правительстве. 

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