Вт, 31.05.2022
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У PMLP не хватает кадров, летом будут набирать студентов

Майра Розе ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

В Управлении по делам гражданства и миграции (PMLP ) более десяти вакансий, но желающих работать в Управлении мало. Учреждение признает, что предлагаемое вознаграждение не является конкурентоспособным, сообщает Dienas ziņas.

За последний год значительно возросла и загруженность учреждения - в апреле прошлого года было выдано 28 000 документов, удостоверяющих личность, а в апреле этого года - 61 000. Заработная плата опытного сотрудника составляет всего 775 евро до уплаты налогов.

По словам главы Управления по делам гражданства и миграции Майры Розе, к работе привлекаются и молодые люди школьного возраста, которые в свободное время смогут работать в офисе.

Дополнительные должности будут созданы с 1 июня.

Розе также признала, что спрос на визы или вид на жительство упал.

По оценке Розе, в связи с сокращением потока желающих PMLP больше не испытывает затруднений в обслуживании этой категории людей, и работа тут идет гладко и быстро.

Она сообщила, что на данный момент в Латвии выдано почти 19 тысяч виз, а также около 6 тысяч видов на жительство для украинских беженцев.

Видео: Интервью главы Управления по делам гражданства и миграции Майры Розе на латышском языке

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