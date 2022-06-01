В 16 лет один в Латвии. Как Зане и Айгарс стали второй семьей для Саши

По официальным данным, 2751 ребенок был принудительно вывезен на территорию России, 108 детей пропали без вести, 433 ребенка были ранены российскими солдатами, а 241 ребенок погиб от рук оккупантов.

"Являются ли эти цифры окончательными? Конечно же, нет, потому что мы все еще не знаем точное количество погибших и раненых детей на временно оккупированных территориях, но как только мы сможем зайти на эти территории, цифры, конечно же, в разы увеличатся", – убеждена Герасимчук.

Саша из Украины и его "мама и папа" из Латвии

"В первый день войны мы с родителями собрали вещи и уехали в Западную Украину, там было более безопасно. Спустя месяц мы приняли решение, что мне лучше уехать за границу, и мы выбрали Латвию", – рассказывает 16-летний Саша. Он самостоятельно уехал из Украины в Латвию из-за войны.

Саша серьезно подошел к своему "переезду". Он много читал о правилах приема беженцев из Украины в Латвии: о пособии, жилье, обучении. В этой балтийской стране его никто не ждал, уезжал он совсем один в полную неизвестность. "Когда я приехал в Латвию, меня поселили в гостиницу для украинцев, а спустя время социальная служба обнаружила, что мне нет 18 лет, и для меня начали искать опекуна или приемную семью. Конечно, это не входило в мои планы, но другого выбора не было".

Спустя несколько дней социальная служба привезла Сашу знакомиться с его новыми "родителями в Латвии" – Зане и Айгаром. "Первое наше общение было очень сухим, но в этом виноват я сам, ведь когда я приехал, у меня было странное эмоциональное состояние, я был в шоке от всего происходящего, я даже предположить не мог, что меня поселят в какую-то семью.

У меня было полное отрицание того, что это все происходит со мной".

Зане и Айгару тоже было непросто пережить пополнение в их семье, несмотря на то, что они на тот момент уже были опытными родителями, воспитывающими как биологического, так и приемного ребенка. Когда паре позвонили из социальной службы и предложили приютить у себя Сашу, они были немного шокированы и испуганы, но больше их переполняло желание помочь мальчику, который оказался в такой сложной ситуации из-за войны.