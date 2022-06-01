Ср, 1.06.2022
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Звезда "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин.

В 16 лет один в Латвии. Как Зане и Айгарс стали второй семьей для Саши

Подросток. Фото носит иллюстративный характер ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Многим украинцам из-за войны пришлось разлучиться со своими детьми, некоторые родители были вынуждены отправить своих сыновей и дочерей за границу – в более безопасное место, чтобы сохранить им жизнь, а самим продолжать работать и защищать Украину. Немалое количество детей приехало и в Латвию, а у некоторых несовершеннолетних украинцев даже появились здесь "новые родители" – временные опекуны. Это история Саши, у которого в Латвии появились вторые мама и папа – Зане и Айгарс.

Каждый ребенок имеет право на свободу, защиту и мирное небо

Во всем мире 1 июня отмечают Международный день защиты детей. Это важная дата, привлекающая внимание общества к проблемам маленьких жителей планеты Земля, с которыми они сталкиваются на протяжении своего взросления.

После окончания Первой и Второй мировых войн проблемы здоровья и благополучия детей были как никогда важны - дети оставались сиротами, теряли свои дома, переживали физические и психологические травмы и были лишены детства. В 1949 году в Париже Международная демократическая конфедерация женщин сделала заявление, что гарантия счастья детей – это обеспечение прочного мира. После этого конгресса каждый год 1 июня начали отмечать Международный день защиты детей – это служит напоминанием о том, что каждый ребенок имеет право на свободу, защиту, здоровое развитие и жизнь под мирным небом в своей стране.

24 февраля беззаботные дни украинских детей остались в прошлом, так как российские войска вторглись на территорию Украины и начали полномасштабную войну. "Однозначно каждый ребенок в Украине страдает от войны: когда слышит сигналы воздушной тревоги, когда видит переживание родителей и близких, когда ждет родных с фронта, когда прощается с кем-то погибшим из них. Все фундаментальные права ребенка сейчас нарушает война", – говорит Дарья Герасимчук, уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации.

По официальным данным, 2751 ребенок был принудительно вывезен на территорию России, 108 детей пропали без вести, 433 ребенка были ранены российскими солдатами, а 241 ребенок погиб от рук оккупантов.

"Являются ли эти цифры окончательными? Конечно же, нет, потому что мы все еще не знаем точное количество погибших и раненых детей на временно оккупированных территориях, но как только мы сможем зайти на эти территории, цифры, конечно же, в разы увеличатся", – убеждена Герасимчук.

Саша из Украины и его "мама и папа" из Латвии

"В первый день войны мы с родителями собрали вещи и уехали в Западную Украину, там было более безопасно. Спустя месяц мы приняли решение, что мне лучше уехать за границу, и мы выбрали Латвию", – рассказывает 16-летний Саша. Он самостоятельно уехал из Украины в Латвию из-за войны.

Саша серьезно подошел к своему "переезду". Он много читал о правилах приема беженцев из Украины в Латвии: о пособии, жилье, обучении. В этой балтийской стране его никто не ждал, уезжал он совсем один в полную неизвестность. "Когда я приехал в Латвию, меня поселили в гостиницу для украинцев, а спустя время социальная служба обнаружила, что мне нет 18 лет, и для меня начали искать опекуна или приемную семью. Конечно, это не входило в мои планы, но другого выбора не было".

Спустя несколько дней социальная служба привезла Сашу знакомиться с его новыми "родителями в Латвии" – Зане и Айгаром. "Первое наше общение было очень сухим, но в этом виноват я сам, ведь когда я приехал, у меня было странное эмоциональное состояние, я был в шоке от всего происходящего, я даже предположить не мог, что меня поселят в какую-то семью.

У меня было полное отрицание того, что это все происходит со мной".

Зане и Айгару тоже было непросто пережить пополнение в их семье, несмотря на то, что они на тот момент уже были опытными родителями, воспитывающими как биологического, так и приемного ребенка. Когда паре позвонили из социальной службы и предложили приютить у себя Сашу, они были немного шокированы и испуганы, но больше их переполняло желание помочь мальчику, который оказался в такой сложной ситуации из-за войны.

Зане поделилась, что им с мужем было очень сложно пережить то, что в Украине началась война, они пытались помочь украинцам любым способом: отправляли деньги, отдавали одежду, покупали продукты, - а когда паре предложили взять под опеку к себе в семью Сашу, они подумали, что это будет поистине настоящая помощь. Конечно, Зане и Айгарс совершенно не планировали, что в их семье появится еще один ребенок, но, несмотря на этот страх, они знали, что в их сердцах достаточно любви. "Мы были уверены в том, что сможем подарить частичку нашей любви и нашего внимания Саше, который сейчас так в этом нуждается, ведь каждый ребенок в мире заслуживает жить полноценно, быть в безопасности и иметь защиту.

Когда мы встретились с Сашей, он был очень стеснительный, и первое, что мы у него спросили - как он себя чувствует и что мы можем сделать для того, чтобы он ощутил себя как дома?

Ведь мы так хотели, чтобы ему было у нас уютно и тепло".

Саша живет с опекунами уже почти три месяца, и за это время он смог сдружиться с Зане и Айгаром. Семья прилагает все усилия, чтобы мальчик из Украины хоть немножечко почувствовал себя как в родных стенах.

Саша адаптировался в новой обстановке и с добродушной улыбкой говорит: "Зане и Айгарс стали моими временными родителями, и у них отлично получается – я вижу, как они стараются сделать все так, чтобы мне было хорошо. Я уже привык к ним и чувствую себя в какой-то мере как у себя дома, но, конечно, я все равно скучаю по своим родителям в Украине".

Тоска даже по ругани с родителями

Временные родители Саши уже познакомились с его родными мамой и папой из Украины, иногда они общаются по видеосвязи и делятся произошедшими друг с другом событиями и своими переживаниями о войне. "Теперь мы знаем, что нас ждут в Украине, и когда закончится война, мы обязательно познакомимся лично с родителями Саши", – говорят Зане и Айгарс, а также отмечают, что Саша оказался очень общительным и открытым мальчиком.

Саша подружился с их младшими сыновьями, и несмотря на незнание латышского, дети удивительным образом находят общий язык. Пара даже шутит:

"Теперь у нас есть биологический сын, приемный сын и cын-беженец – полный набор".

Для этой пары не существует чужих детей, с них можно брать пример, ведь именно от взрослых зависит благополучие детей в этом непростом мире.

Зане и Айгарс приняли для себя четкое решение, что будут опекать своего украинского сына столько, сколько потребуется. Саша планирует пробыть в Латвии все лето, родители говорят, что возвращаться домой еще небезопасно.

По словам Саши, он очень изменился за эти три месяца: "Я начал ценить все моменты, проведенные с близкими, и теперь даже скучаю по размолвкам с родителями.

Я даже скучаю по тому, как на меня ругаются родители из-за того, что я не понимаю физику.

Война забрала мое детство, забрала последнее лето перед выпускным классом, забрала моих близких, забрала всю мою прежнюю жизнь. Если бы не война, я бы мог ходить в школу и слышать звонок на урок, а не содрогаться от звуков воздушной тревоги, мог бы гулять по Киеву и проводить время с родными людьми, а не быть сейчас вдалеке от дома и от всего, что мне так дорого. Да, и осознание, что в моей стране сейчас идет война, не дает мне спокойно жить. Я каждый день засыпаю и просыпаюсь с одной мыслью: все ли в порядке с моими близкими?".

Саше нравится Латвия, здесь очень приятные люди, но все равно он очень скучает по дому - как бы ни было хорошо в гостях, дома всегда лучше. На вопрос, что он сделает первым делом, когда вернется в Украину, Саша с тоской отвечает:

"Сейчас я хочу только одного – увидеть родителей и крепко их обнять…".

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