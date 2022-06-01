Видео ⟩ СМИ: посещение собачьего парикмахера в Риге закончилось смертью

Агата говорит, что отвезла собаку в парикмахерскую и попросила за час до окончания стрижки позвонить ей. Парикмахерская так и поступила, но вскоре она получила еще одно сообщение - собака убежала.
В парикмахерской заявили, что собака уже прибыла испуганной.
"Вело дрожал и боялся вообще всего. После 2,5-часовой стрижки собака в коридоре ждала хозяина, и она была настолько озабочена, что начала писать на коврике. Только по этой причине, во имя хорошего самочувствия собаки, ее вывели за дверь, и сразу же добавим, что это не обычная практика, так мы до этого не действовали. Собака сделала свои дела и тут же выскользнула из ошейника и убежала. Собака, увидев, что к ней приближаются, бросилась бежать и не давалась в руки", - описывают случившееся в парикмахерской.
Хозяева после сведений о побеге собаки отправились искать ее, но неудачно - собака не давалась в руки и убежала. В определенный момент она выбежала на дорогу, где ее сбил мотоцикл.
Как программе указала активистка прав животных Елена Румянцева, хозяева без присмотра не должны оставлять свое животное чужому человеку.
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