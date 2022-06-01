Видео ⟩ СМИ: посещение собачьего парикмахера в Риге закончилось смертью

"Вело дрожал и боялся вообще всего. После 2,5-часовой стрижки собака в коридоре ждала хозяина, и она была настолько озабочена, что начала писать на коврике. Только по этой причине, во имя хорошего самочувствия собаки, ее вывели за дверь, и сразу же добавим, что это не обычная практика, так мы до этого не действовали. Собака сделала свои дела и тут же выскользнула из ошейника и убежала. Собака, увидев, что к ней приближаются, бросилась бежать и не давалась в руки", - описывают случившееся в парикмахерской.