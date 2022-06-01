Видео ⟩ В Тинужской волости раскрыли нелегальную добычу полезных ископаемых

По призыву передачи этот объект обследовал инспектор Государственной службы окружающей среды (VDD), который констатировал несколько нарушений.

"Констатировали нарушения нескольких видов, широкого спектра.

Прежде всего, мы обнаружили нелегальную добычу, вывоз отходов на объект, их захоронение с сокрытием объемов добычи. В настоящее время проводится подготовка документации, оценка", - заявил представитель VDD Калвис Авотиньш.

В Рижском регионе деятельность карьеров контролируют только два охранника, которые не справляются с огромным объемом работы.

Депутаты Огрской думы единогласно не дали согласие на создание очередного карьера, где планируется добывать доломит, в том числе и методом взрывов. Однако председатель думы Эгил Хелманис просит на следующем заседании проголосовать еще раз.

"В этом случае они могут подать в суд иск против нас. Судиться с нами. Это может закончиться тем, что они могут получить ископаемые методом взрывов", - сказал Хелманис.

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