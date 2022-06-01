5 советов, как подготовить автомобиль к дальней поездке

"Вода - это жизнь", или все о жидкостях. Успешное путешествие на машине невозможно без масла, тормозной жидкости и стеклоочистителя. «Традиционно масло принято менять раз в год, или каждые 10 000 - 300 000 км (в зависимости от производителя), но перед поездкой следует проверить, когда была последняя смена масла, а также убедиться, что его достаточно и оно не черное, - советует Янис Виндедзис, - В противном случае мотор может заклинить в самый ненужный момент. Поломки, связанные с этим, бывают такими серьезными, что машину дешевле отвезти на шрот, чем чинить. И не забудьте и о стеклоочистителе».

Свет очей моих - фары. Чтобы всегда хорошо видеть дорогу, настройте фары в сервисе. Они должны быть отполированы и угол освещения должен быть настроен правильно. Если Вы давно или никогда этого не делали, обязательно сделайте профилактику и настройку фар перед поездкой - это существенно облегчит Вам дальнюю поездку.

Колеса и шины. При тщательном осмотре ходовой части автомобиля обратите внимание на состояние шин. Тем более, если резине не один сезон. Помните, что остаточная глубина рисунка протектора должна быть больше 1,6 мм - на это укажут специальные перегородки внутри канавки протектора (их можно обнаружить по меткам на боковине колеса). Если износ большой, то перегородки начнут стираться, а значит колеса пора менять. Старая резина, даже если на ней мало ездили, постепенно рассыхается и на ободе появляются трещины, что тоже опасно, ведь на скорости уставшая от жизни покрышка может просто лопнуть! Не забудьте и про балансировку колес, чтобы "развал-схождение" были в порядке.

"В этом году мы прогнозируем очень много автопутешественников. Пандемия внесла свои коррективы в наши привычки - мы не хотим планировать сильно заранее, а значит, билеты на самолет выходят довольно дорого. Кроме того, мы избегаем больших скоплений людей и дальних поездок - мало ли границы закроются или случится еще что-то непредвиденное. Поэтому машина стала еще более популярным выбором, чем была до этом, и доказательством тому тот факт, что март и апрель для нас, как для крупнейшего торговца подержанными автомобилями в Балтии, были одними из самых активных месяцев по объему продаж. Очевидно, что латвийцы стремятся приобрести автомобили к лету, чтобы провести его активно. Но, покупая автомобиль у частных или непроверенных торговцев, человек приобретает кота в мешке, поэтому отправляться в дальнюю поездку, не проверив свою машину самым тщательным образом, очень рискованно. Если же Вы решили купить машину прямо сейчас, в преддверии лета, и у Вас нет времени на починку, выберите надежного поставщика. Понимая, что никто не хочет чинить только что купленный автомобиль, мы приобретаем машины за рубежом и только у проверенных поставщиков, сами проводим диагностику и починку, в случае необходимости, и даем гарантию на автомобиль на 2 месяца или 3000 км пробега. Если Вы купите машину без гарантии и не проведете диагностику, дальнее путешествие может превратиться в неприятное приключение, полное стресса, поэтому рекомендуем все же не быть легкомысленными и с умом готовиться к путешествиям", - подытоживает Я. Виндедзис.