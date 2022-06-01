Население Латвии уменьшилось до 1,876 млн

В прошлом году смертность вдвое превышала рождаемость - умерло на 17 200 человек больше, чем родилось (на 11 300 в 2020 году), и это самый высокий показатель отрицательного естественного прироста с 1995 года. С другой стороны, в результате международной миграции население сократилось всего на 286 человек, что является самым низким показателем с момента восстановления независимости.

С окончанием пандемии иммиграция резко возросла. По сравнению с 2020 годом количество иммигрантов увеличилось на 43,5%, а количество эмигрантов - только на 8,2%. В Латвию из-за границы приехало 12 700 жителей (на 3800 больше, чем в 2020 году), а уехало 13 000 - на 1000 больше.

3700, или 29,1%, иммигрантов прибыли из стран ЕС. 2500 человек, или 19,7% от общего числа иммигрантов, прибыли из Великобритании (2000 в 2020 году). Численность иммигрантов из стран СНГ увеличилась более чем в два раза - 3100 иммигрантов, что на 1200, или 60,5%, больше, чем в 2020 году, в том числе 1600 выходцев из России и 700 выходцев из Беларуси. В прошлом году из Украины прибыло 1400 иммигрантов.

В 2021 году почти 7000, или 54,8%, иммигрантов были реэмигрантами - гражданами и негражданами Латвии, а также людьми с другим гражданством, родиной которых является Латвия (4700, или 53%, в 2020 году). Остальную часть составляют иммигранты, у которых ранее не было юридической связи с Латвией.

В прошлом году Латвию покинули почти 13 000 человек. В 2021 году в Евросоюз эмигрировали 8300 человек, что на 4,3% больше, чем годом ранее. Эмиграция в Великобританию увеличилась на 35,5% - эмигрировали 2500 человек (1900 в 2020 году). В Германию уехали 2500 человек, что на 10,9% больше, чем в 2020 году. Эмиграция в страны СНГ значительно уменьшилась - на 40,1%. 71,4% эмигрантов были подданными Латвии (68,9% в 2020 году).

Небольшой прирост рождаемости в 2013-2016 годах способствовал увеличению числа детей и молодежи, но с 2017 года рождаемость снижается, и в 2021 году родилось на 4500 детей меньше, чем в 2016 году. Количество детей в возрасте до 14 лет уменьшилось в прошлом году на 2986, а их доля составляет 16% от общей численности населения уже третий год подряд.

Население в возрасте 15-64 лет продолжало сокращаться - на 12 400 человек, или на 1%. В отличие от предыдущих лет, когда наблюдалась тенденция роста численности людей старшего поколения, в прошлом году численность населения старше 65 лет также немного уменьшилась - на 2100 человек, или на 0,5%, однако доля в общей численности населения увеличилась с 20,8% до 20,9%. Средний возраст населения Латвии составляет 42,9 года. В регионах он колеблется от 40,7 года в окрестностях Риги до 45,1 года в Латгале.

На начало 2022 года в браке состояли 49,2% взрослых мужчин (вдовцы - 3,4%) и 41,4% женщин (вдовы - 16,1%), холостыми были 35,1% мужчин, незамужними - 24,6% женщин. Из не состоящего в браке взрослого населения соответствующего пола 70,4% составляли мужчины и 64% - женщины в возрасте до 39 лет.

В прошлом году в стране в городах проживало 1,282 миллиона человек, или 68%, а на селе - 593 тысячи человек, или 32%.