Население Латвии уменьшилось до 1,876 млн
По данным Центрального статистического управления (ЦСУ), на начало 2022 года в Латвии проживало 1,876 млн человек — на 17 500 человек меньше, чем год назад.
По данным Центрального статистического управления (ЦСУ), на начало 2022 года в Латвии проживало 1,876 млн человек — на 17 500 человек меньше, чем год назад.
Как заявила директор отдела социальной статистики ЦСУ Байба Зукула, убыль населения за последний год сопоставима с нынешней численностью населения Саласпилса и связана с отрицательным естественным приростом, при этом смертность значительно превышает рождаемость, а роль миграции уменьшилась.
Численность населения в прошлом году сокращалась быстрее - на 0,92% по сравнению с 0,76% годом ранее, в том числе уменьшение на 0,91% было за счет отрицательного естественного прироста и 0,01% за счет миграции. С увеличением числа украинских беженцев в Латвии ожидается, что положительная динамика миграции может сохраниться.
За последние пять лет отрицательный естественный прирост значительно перевесил разницу между миграционными потоками. Эта тенденция усилилась в прошлом году во время пандемии Covid-19 с ростом смертности, особенно в январе и осенью.
В прошлом году в Латвии родилось 17 400 детей - на 132 ребенка, или на 0,8%, меньше, чем в 2020 году, что является самым низким показателем за последние сто лет, а умерло 34 600 человек - на 5746, или на 19,9%, больше. За последние 100 лет (без учета военных лет) такая высокая смертность наблюдалась только в 1990-е годы.
В прошлом году смертность вдвое превышала рождаемость - умерло на 17 200 человек больше, чем родилось (на 11 300 в 2020 году), и это самый высокий показатель отрицательного естественного прироста с 1995 года. С другой стороны, в результате международной миграции население сократилось всего на 286 человек, что является самым низким показателем с момента восстановления независимости.
С окончанием пандемии иммиграция резко возросла. По сравнению с 2020 годом количество иммигрантов увеличилось на 43,5%, а количество эмигрантов - только на 8,2%. В Латвию из-за границы приехало 12 700 жителей (на 3800 больше, чем в 2020 году), а уехало 13 000 - на 1000 больше.
3700, или 29,1%, иммигрантов прибыли из стран ЕС. 2500 человек, или 19,7% от общего числа иммигрантов, прибыли из Великобритании (2000 в 2020 году). Численность иммигрантов из стран СНГ увеличилась более чем в два раза - 3100 иммигрантов, что на 1200, или 60,5%, больше, чем в 2020 году, в том числе 1600 выходцев из России и 700 выходцев из Беларуси. В прошлом году из Украины прибыло 1400 иммигрантов.
В 2021 году почти 7000, или 54,8%, иммигрантов были реэмигрантами - гражданами и негражданами Латвии, а также людьми с другим гражданством, родиной которых является Латвия (4700, или 53%, в 2020 году). Остальную часть составляют иммигранты, у которых ранее не было юридической связи с Латвией.
В прошлом году Латвию покинули почти 13 000 человек. В 2021 году в Евросоюз эмигрировали 8300 человек, что на 4,3% больше, чем годом ранее. Эмиграция в Великобританию увеличилась на 35,5% - эмигрировали 2500 человек (1900 в 2020 году). В Германию уехали 2500 человек, что на 10,9% больше, чем в 2020 году. Эмиграция в страны СНГ значительно уменьшилась - на 40,1%. 71,4% эмигрантов были подданными Латвии (68,9% в 2020 году).
Небольшой прирост рождаемости в 2013-2016 годах способствовал увеличению числа детей и молодежи, но с 2017 года рождаемость снижается, и в 2021 году родилось на 4500 детей меньше, чем в 2016 году. Количество детей в возрасте до 14 лет уменьшилось в прошлом году на 2986, а их доля составляет 16% от общей численности населения уже третий год подряд.
Население в возрасте 15-64 лет продолжало сокращаться - на 12 400 человек, или на 1%. В отличие от предыдущих лет, когда наблюдалась тенденция роста численности людей старшего поколения, в прошлом году численность населения старше 65 лет также немного уменьшилась - на 2100 человек, или на 0,5%, однако доля в общей численности населения увеличилась с 20,8% до 20,9%. Средний возраст населения Латвии составляет 42,9 года. В регионах он колеблется от 40,7 года в окрестностях Риги до 45,1 года в Латгале.
На начало 2022 года в браке состояли 49,2% взрослых мужчин (вдовцы - 3,4%) и 41,4% женщин (вдовы - 16,1%), холостыми были 35,1% мужчин, незамужними - 24,6% женщин. Из не состоящего в браке взрослого населения соответствующего пола 70,4% составляли мужчины и 64% - женщины в возрасте до 39 лет.
В прошлом году в стране в городах проживало 1,282 миллиона человек, или 68%, а на селе - 593 тысячи человек, или 32%.
В Риге и Рижском регионе проживает более половины, или 53%, населения страны. В последние годы наметилась тенденция к тому, что жители столицы часто переезжают в Рижский регион.
В 2021 году население увеличилось только в Рижском регионе - на 1,3%, или на 4700 человек, при этом наибольшее сокращение произошло в Латгале - на 2,2% (5500 человек), в Видземе - на 1,4% (2600 человек), в Курземе - на 1,2% (2800 человек), в Земгале - на 1,1% (2500). Население Риги уменьшилось на 1,4%, или на 8800 человек.
Население Риги на сегодняшний день - менее 606 000 человек, что составляет 32% населения страны и 47% населения городов.
В прошлом году население уменьшилось в девяти из десяти городов государственного значения, кроме Юрмалы, где наблюдался прирост на 0,6%, или 313 человек. Больше всего сократилось население в Даугавпилсе - на 1,9% (1507 человек), в Риге - на 1,4% (8816 человек), в Резекне и Вентспилсе - на 1,3% (соответственно 358 и 417 человек), в Елгаве - на 1,2% (642 человека), в Екабпилсе - на 1% (211), в Лиепае и Валмиере - на 0,9% (604 и 214 человек соответственно), а меньше всего - в Огре - на 0,5% (106). Во всех этих городах число умерших превысило число родившихся. Положительное миграционное сальдо было в Юрмале, Екабпилсе и Огре.
В 2021 году население увеличилось в восьми краях из 36. Увеличение населения наблюдалось только в Рижском регионе - Адажском, Кекавском, Марупском, Олайнском, Ропажском, Саласпилсском, Саулкрастском и Сигулдском краях. Во всех этих краях было положительное миграционное сальдо, а положительный естественный прирост был в Марупском, Кекавском и Ропажском краях. Наибольший прирост населения был в Марупском крае - 4,9%, или 1607 человек.
По населению самыми крупными являются Огрский край (57 600 человек) и Валмиерский край (50 800 человек), самыми маленькими - Валкский край (7500 жителей) и Вараклянский край (всего 2900 жителей).
Число детей в возрасте до 14 лет в 2021 году увеличилось только в Рижском регионе - на 1,6%, или 1100, а больше всего уменьшилось в Латгале (на 2,6%, или 900) и Риге (на 2,2%, или 2100). Наибольшая доля детей и подростков (0-14 лет) была в Рижском регионе - 18,8% от общей численности населения региона, наименьшая - в Латгале (13,6%).
Доля населения в возрасте 15-64 лет составляет от 62,3% в Курземе до 63,6% в Латгале.
Во всех регионах, кроме Рижского, более пятой части населения составляют люди старше 65 лет (больше всего в Латгале - 22,8%, меньше всего в Рижском регионе - 18,1%). Самыми старыми являются Валкский и Краславский края - соответственно 25,3% и 24,7% населения старше 65 лет, самым молодым – Марупский край (0,1%).
В Эстонии за последние семь лет наблюдался небольшой прирост населения, а в Литве - небольшое сокращение. На начало 2022 года население Эстонии составляло 1,332 млн человек, а Литвы - 2,795 млн.
Обе страны демонстрируют отрицательный естественный прирост, при этом сальдо миграции положительное в Эстонии уже седьмой год, а в Литве - третий год. В Эстонии естественный прирост был отрицательным - минус 5300 человек, но сальдо миграции положительное - 7000 человек. В Литве естественный прирост был отрицательным - минус 24 400 жителей, а сальдо миграции положительное - 19 700 человек.
Годовая оценка численности населения подготовлена с использованием данных из регистра физических лиц Управления по делам гражданства и миграции и других административных источников.
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