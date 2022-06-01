Фото и видео ⟩ Против невыполнения обещаний: общество Pilsēta cilvēkiem провело шествие протеста

Шествие протеста началось в 17:00 на Ратушной площади, откуда его участники отправились к думскому департаменту сообщения на улице Гертрудес.

На проведение шествия была подана официальная заявка. Его маршрут запланирован от Ратушной площади по улице Калькю, площади Бривибас, бульвару Бривибас, улице Тербатас, затем по улице Элизабетес до улицы Кр. Барона, по которой участники шествия пройдут до улицы Гертрудес, 36.

Цель акции - привлечь внимание Рижской думы и рижан к необходимости сделать городскую среду более дружественной и безопасной для людей.

Шествие планировалось до 18:00, в нем могут принять участие до 100 человек.

Галерея: Общество Pilsēta cilvēkiem проводит шествие протеста

В чем причина?

"Город для людей" хочет призвать "коалицию перемен" Рижской думы к осуществлению позитивных изменений в городской среде, особенно в сфере безопасности дорожного движения, не только на словах, но и на деле.

Представители общественной организации отмечают, что перед выборами политики рекламировали себя на пешеходной улице Тербатас и обещали улучшение городской среды и повышение безопасности уязвимых участников дорожного движения. Однако в настоящее время "Город для людей" разочарован происходящим в Риге в этих сферах.

Строительство новых пешеходных переходов в городе идет очень медленно, и никаких специальных мероприятий по уменьшению транспортного движения на городских улицах в этом году не планируется.

Реализуются или планируются проекты с неудачной и даже опасной для пешеходов и велосипедистов инфраструктурой, такие как тоннель под улицей Лачплеша возле улицы Маскавас, план строительства улиц на Луцавсале и будущая Восточная магистраль.

Нет никаких планов по превращению улицы Тербатас в пешеходную, велосипедная дорожка на улице Чака в одном направлении ликвидирована без альтернативы, на улицах Кр. Барона, Бривибас и Кр. Валдемара заметных улучшений нет и не предвидится.

Одной из существенных проблем является также значительное сокращение количества поездок на общественном транспорте из-за недостатка финансирования, что снижает привлекательность общественного транспорта и способствует более широкому использованию личного автотранспорта в городе вопреки городской стратегии.

"Город для людей" также выражает недоумение по поводу кампании "Не будь обезьяной. Веди себя на дороге как человек", организованной Рижской думой совместно с Дирекцией безопасности дорожного движения, которая обернулась бессмысленным унижением уязвимых участников дорожного движения.

"Вместо того, чтобы повысить безопасность в Риге хотя бы с помощью тех же столбиков, власти Рижской думы заставляют пешеходов жать на кнопки светофоров - это дорогое решение, которое осложняет передвижение пешком, а потом еще проводят акции, в которых обзывают участников микромобильного движения обезьянами!" - отмечает председатель правления объединения "Город для людей" Карлис Крекис.