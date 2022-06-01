В Италии арестован разыскиваемый Интерполом латвийский предприниматель Сергей Маликов

В конце прошлой недели в Италии стражи порядка задержали 48-летнего Маликова, который вместе с женой проводил там выходные, сообщают итальянские СМИ.

Гражданин Латвии был увезен в тюрьму в Риме, согласно так называемому "красному уведомлению" Интерпола, объявленному по запросу России.

"Красные уведомления" - это запрос к правоохранительным органам стран мира об определении местонахождения и предварительном аресте лица в ожидании экстрадиции, выдачи или аналогичного правового действия. "Красные уведомления" очень часто публикуются в отношении лиц, которым грозит экстрадиция, они существенно ограничивает возможности затрагиваемого лица совершать поездки и заниматься деловой деятельностью.

В России Маликова обвиняют в отмывании денег и финансовых преступлениях.

Римскому апелляционному суду в течение пяти дней предстоит решить, утверждать ли меру пресечения - арест. В свою очередь у Минюста РФ есть 30 дней, чтобы направить Италии запрос на выдачу, пишут местные СМИ.

"Черный кредитор"

Напомним, в 2019 году RUS TVNET сообщал, что в Москве и в ее окрестностях действовали так называемые "черные кредиторы": микрофинансовые компании, которые посредством мошенничества воровали у должников недвижимость. Порталу Meduza удалось выяснить, что таким образом в течение пяти лет без своего имущества остались около 500 владельцев квартир. Все произошло без решения суда. К тому же, изучив деятельность "черных кредиторов" их след привел в Латвию.

Сергей Маликов ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Все началось в 2015 году, когда жительница Москвы Наталья Смельницкая взяла потребительский кредит на операцию. Женщина регулярно платила по кредиту, пока ей не задержали зарплату, и она не просрочила платеж на несколько дней. Вскоре к Наталье пришел представитель "Центра займов 365" и заявил, что ее квартира теперь принадлежит компании.

В конце концов, женщину вместе с семьей выселили из квартиры.

Однако "Центр займов" не единственное предприятие, которое работало по данной схеме. В Москве таких десятки, и одно из таких - "Международное кредитное бюро", что отняло квартиру у Светланы Подъельской, которая также исправно платила по кредиту.

"Международное кредитное бюро" в 2011 году основал Сергей Маликов, гражданин Латвии.

Его как одного из кредитных менеджеров узнала Светлана Подъельская, когда ей показали публикацию в газете Dienas Bizness. В интервью изданию руководитель компании West Kredit Маликов подвергает критике политику Латвии в отношении банков для нерезидентов, а также решение по ликвидации ABLV Bank.

Говоря о West Kredit, ранее название компании было Mateks Credit. В прошлом у компании в Латвии были большие проблемы с репутацией, ее сопровождали скандалы - она несколько раз попадала в криминальные новости из-за насильного выселения жильцов в городах Латвии. Например, ее работники вломились в квартиру к беременной женщине и распылили перцовый газ.

Главным кредитором Mateks Credit выступал Rietumu Banka, который в общей сложности выдал предприятию 60 миллионов евро.

Интересно, что первые изъятые квартиры в России Маликов закладывал именно в Rietumu Bankа.

Ни Rietumu banka, ни Сергей Маликов не стлали отвечать на вопросы портала Meduza. Нужно добавить, что сооснователями "Международного кредитного бюро" являются латыши Андрис Анспокс и адвокат Андрис Бауманис.