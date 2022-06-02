Чт, 2.06.2022
Не могла остановиться - употребляла неделю, две, месяц. Хуже всего было, когда три месяца подряд каждый день принимала амфетамин. 14-летняя пациентка больницы "Гинтермуйжа"
14-летняя пациентка больницы "Гинтермуйжа"
  • RUS TVNET
  • TV ART
  • Лица
  • Несмотря на ливень, на концерт Imagine Dragons в Межапарке собрались тысячи поклонников

Фото ⟩ Несмотря на ливень, на концерт Imagine Dragons в Межапарке собрались тысячи поклонников

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В среду, 1 июня, американская группа Imagine Dragons выступила на Большой эстраде Межапарка в рамках мирового турне Mercury World Tour, сообщает Positivus Press.

Галерея: В Риге выступила группа Imagine Dragons

Positivus Press отмечает, что группа Imagine Dragons зарекомендовала себя как одна из сильнейших концертных групп. Концерты группы подобны музыкальному приключению, где рок-музыка встречается с элементами хип-хопа, фолка и электроники.

Группа получила 53 престижные музыкальные награды и 160 номинаций за пять альбомов. Imagine Dragons также получили три премии American Music Awards, девять премий Billboard Music Awards, награду Grammy Award за лучшее рок-исполнение, премию MTV Video Music Award и премию World Music Award за лучшую рок-музыку.

В 2014 году группа была номинирована на четырнадцать премий Billboard Music Awards, в том числе на премию "Лучшая группа года", а в 2018 году - на одиннадцать премий Billboard Music Awards за "Лучший альбом года".

До и после концерта Imagine Dragons в Межапарке были организованы дополнительные рейсы 11-го трамвая

До и после концерта выступления группы Imagine Dragons на Большой эстраде Межапарка были организованы дополнительные рейсы 11-го трамвая, сообщила исполняющая обязанности начальника отдела по связям с общественностью Rīgas satiksme Инесе Розите.

Это было необходимо для того, чтобы посетители концерта смогли добраться до места проведения и обратно.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Последние новости

НАВЕРХ
Back