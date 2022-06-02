Чт, 2.06.2022
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  • "Как там отмена Башарова?" Реакции в Twitter на победу Джонни Деппа в суде

"Как там отмена Башарова?" Реакции в Twitter на победу Джонни Деппа в суде

Эмбер Херд и Джонни Депп ФОТО: Scanpix/AP

Суд в США признал актрису Эмбер Херд виновной в клевете на бывшего мужа Джонни Деппа по иску актера о защите его чести и достоинства. Пользователи Twitter ликуют, расстраиваются и рассуждают, кто на самом деле виновен. Собрали реакции, прозвучавшие в соцсети после объявления приговора.

Контекст

В ходе процесса Херд обвинила Деппа в нескольких актах насилия, но не смогла представить доказательств ни одного. Адвокаты Деппа представили свидетельства того, что физическое насилие в отношении супруга применяла сама Херд. Адвокаты Деппа также доказывали в суде, что ложные обвинения Эмбер Херд разрушили карьеру актера, которому отказывали в съемках. 

В свою очередь, в ходе разбирательств большая часть общественности поддерживала именно Деппа. Как указывает журналист и писатель Купер Лоуренс, Херд проиграла суд общественного мнения задолго до окончания судебных заседаний. "Общественное мнение в данном случае интересно тем, что мы можем его измерить. (...) У хэштега JusticeForJohnnyDepp ("Справедливость для Джонни Деппа") - более 18 млрд посещений в TikTok. У Эмбер Херд - лишь крошечный процент от этого".

Присяжным было велено на протяжении всего процесса не выходить в интернет и игнорировать освещение слушаний в прессе. 

За время судебного процесса в поддержку Деппа выступили его бывшие женщины - Ванесса Паради, Кейт Мосс (в суде), Вайнона Райдер (в суде). Среди других известных персон - друзей и коллег по съемочной площадке, выступивших за него публично, - Джоан Роулинг, Пенелопа Крус, Ева Грин, Кортни Лав и др.

1 июня суд присяжных признал Херд виновной в клевете и обязал ее выплатить Деппу 15 миллионов долларов. По встречному иску Деппа обязали выплатить бывшей жене 2 миллиона долларов.

Реакции в Twitter

Пользователи соцсети уже давно поделились на два лагеря: за Деппа и за Херд. Первые обвиняют Херд в клевете и считают, что ее действия теперь будут ставить под сомнение свидетельства настоящих жертв. Вторые же выступают за то, что как минимум Херд и Депп оба абьюзеры, как максимум - виновен Депп. 

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